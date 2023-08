Quattordicenne violentata da un prof di religione: era in ritiro spirituale a Rimini

Il responsabile provinciale di Gioventù Studentesca “Don Giussani” di Reggio Emilia, che fa riferimento a Comunione e Liberazione, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una quattordicenne. Secondo gli inquirenti, mentre era in ritiro spirituale a Rimini, in preparazione della Pasqua, avrebbe abusato di una ragazzina di 14 anni a lui affidata dai genitori. Il gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere in seguito alle indagini dei carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

Quattordicenne violentata più volte da un professore di religione

L’educatore, di 52 anni è difeso dall’avvocato Liborio Cataliotti. “Al momento posso solo dire che qualche settimana fa per conto del mio cliente ho presentato alla Procura di Rimini e a quella di Reggio Emilia, secondo le prescrizioni di legge, un’istanza per conoscere se a suo carico vi fossero delle indagini pendenti perché aleggiava questa ipotesi. Poi è arrivata l’ordinanza di custodia cautelare”.

Era anche un insegnante di religione in una delle scuole superiori di Reggio Emilia, l’educatore di Comunione e Liberazione arrestato per violenza sessuale nei confronti di una quattordicenne che gli era stata affidata dalla famiglia durante un ritiro spirituale. Il 52enne, che viveva a Reggio Emilia in una delle case comunitarie di Cl, dal giugno scorso aveva però sospeso la sua attività di insegnante e quella di educatore con Cl, proprio in concomitanza con le indagini portate avanti dai carabinieri, che avevano raccolto la denuncia dei familiari della minorenne. Stando alle accuse degli investigatori, l’educatore avrebbe abusato della ragazzina più di una volta e gli episodi sarebbero avvenuti sia nella provincia di Rimini, sia a Reggio Emilia.

Educatore arrestato, la diocesi lo ha sospeso dall’insegnamento

La diocesi di Reggio ha revocato l’idoneità a insegnare al docente di religione delle superiori ed educatore di Comunione e Liberazione di 52 anni arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale su una quattordicenne. “Nelle scorse settimane, a fronte della sospensione di ogni incarico educativo all’interno di Comunione e Liberazione, all’indagato è stata revocata l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica”, spiega Corrado Zoppi, portavoce della Commissione per la tutela dei minori e Componente dell’Ufficio Scuola della diocesi reggiana. “Nel rinnovare la nostra attenzione e il nostro ascolto alla famiglia e nel ribadire la fiducia nell’operato della magistratura – prosegue Zoppi – la Diocesi manterrà ogni più opportuna vigilanza: infatti ‘come Chiesa ci sentiamo tutti chiamati in prima persona a una profonda reazione morale, a promuovere e testimoniare la vicinanza a coloro che sono stati feriti da un abuso”.