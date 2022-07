Roma, ragazza esce di casa e scompare. L’appello della mamma: ‘Aiutatemi a ritrovare Alice’

Sono ore di apprensione per i familiari di Alice Cellerino, una ragazza romana che da venerdì mattina, dal 15 luglio scorso, non dà sue notizie. È scomparsa, non fa rientro a casa ormai da ore e sui social, come accade spesso in questi casi, la mamma e gli zii hanno pubblicato diversi post, appelli fondamentali per cercare di rintracciare il prima possibile la giovane.

Chi è la ragazza scomparsa dal quartiere Prati

Alice è scomparsa venerdì mattina a Roma, intorno alle ore 10:30 dalla sua casa nel quartiere Prati. Stando all’appello pubblicato sui social dalla mamma, la ragazza è alta 170 cm, pesa circa 64kg, ha i capelli neri e gli occhi marroni. Segni distintivi tre tatuaggi: uno sul basso ventre con scritto Loyality, uno sulla gamba sinistra con la scritta Ubi tu ibi ego e un altro sul costato scritto con la scritta ‘risorgeremo insieme’. Al momento della scomparsa indossava jeans corti, top bianco e ciabattine nere di pelo sintetico.

Chiunque l’abbia vista può contattare la Stazione dei Carabinieri Madonna del Riposo. Con la speranza di riportare presto a casa Alice.