Ragazza scomparsa a Viterbo: cresce la preoccupazione per la 18enne Lamia Rahman

Cresce a preoccupazione per una ragazza scomparsa nella provincia di Viterbo: proseguono le ricerche per Lamia Rahman.

S’infittisce il mistero attorno alla scomparsa della giovane Lamia Rahman, una ragazza 18enne scomparsa nella provincia di Viterbo durante la mattinata di mercoledì. La giovane come ogni mattina si stava dirigendo verso la sua scuola, presente all’interno del territorio tusciano. Istituto scolastico dove la giovane, però, non arriverà mai in dinamiche che stanno cercando di comprendere gli inquirenti.

Ragazza di 18 anni scomparsa a Viterbo

Le ricerche proseguono insistenti dalla giornata di ieri, dove anche i giornali locali hanno dato la notizia legata alla scomparsa della giovane Lamia. I genitori, insieme agli amici della ragazza, non perdono la speranza di ritrovarla in queste ore, lanciando anche appelli social per continuare le ricerche all’interno del territorio della Tuscia e augurarsi come alla loro cara non sia accaduto nulla di brutto.

La scomparsa misteriosa di Lamia Rahman

Secondo i primi dati raccolti dagli inquirenti sulla vicenda, Lamia Rahman è scomparsa dalla propria casa nel Comune di Gallese, nella provincia di Viterbo. Ieri mattina sarebbe uscita dal suo appartamento per recarsi, come ogni giorno, presso l’Istituto Odontotecnico dov’era iscritta, situato nel Comune di Civita Castellana della stessa provincia tusciana. Un mistero che si sviluppa nei 15 km che dividono il territorio di Civita Castellana e Gallese, con la ragazza che sarebbe sparita sulla tratta effettuata dai mezzi pubblici locali (all’incirca 44 minuti con l’autobus del Cotral).

Nessuna risposta al telefono della ragazza

Nelle ultime 24 ore, in più occasioni familiari e amici hanno provato a mettersi in contatto con la giovane ragazza. Al momento di telefonare, il cellulare personale della 18enne risulta sempre staccato. Anche i messaggi tramite WhatsApp e SMS non vengono visionati, conseguendo anche una mancanza di risposta. Condizione che farebbe presumere una situazione di grande pericolo in cui si è immersa la giovane donna.

L’appello sui social network

La famiglia Rahman, ringraziando già i cittadini che stanno aiutando nelle ricerche di Lamia, lancia un appello forte attraverso i social network: “Chiunque vedesse la giovane ragazza è pregato di chiamare il 112 per prestarle aiuto“.