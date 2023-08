Ragazzo arriva tardi al lavoro, padre lo riempie di bastonate per punirlo

Un ritardo sul lavoro non digerito dal padre, proprietario di un’attività commerciale a Sezze. E’ successo a un ragazzo minorenne di origine cinese, che nel Comune di Sezze teneva un negozio di famiglia. Il papà però non avrebbe tollerato quella mancanza di puntualità da parte del figlio, valutando per lui una punizione corporale: il giovane è stato preso a bastonate dal genitore, salvandosi solo con la fuga in un altro negozio vicino.

Ragazzo preso a bastonate per il ritardo al lavoro

Poco più che bambino, poteva andare peggio a un giovane 13enne del Comune pontino. Il ragazzo, forse per giocare con gli amici, ha attaccato tardi al negozio di famiglia, attirando le ire del proprio padre. Un affronto che il genitore, provenendo da una cultura differente da quella occidentale, ha voluto affrontare con le botte verso il figlio indisciplinato, arrivando addirittura a prenderlo a bastonate.

La dinamica della punizione corporale al ragazzo

Il ragazzo, nel momento di raggiungere il negozio di famiglia, era cosciente di essere in ritardo sull’attacco al lavoro. Forse per strafottenza davanti alla mancanza di puntualità, il padre avrebbe valutato per lui una punizione esemplare: prima lo ha riempito probabilmente d’insulti in lingua cinese, poi è passato ai fatti armato di bastone. Una lezione che, pur condannabile, forse ha educato il giovane verso la puntualità e la precisione sul posto professionale.

Il ragazzo fugge dalle bastonate

Davanti a quel fior di bastonate lungo tutto il corpo, al ragazzo non è rimasto altro che fuggire dalla furia del proprio papà. Ha trovato, fortunosamente, riparo presso il negozio di un vicino. Solo all’interno di questo locale, il signore cinese ha desistito nel continuare a picchiare il figlio ritardatario. I vicini di attività, comunque, hanno prontamente chiamato le forze dell’ordine, denunciando l’insolito episodio avvenuto nella loro zona. Sulla vicenda, i militari indagano.