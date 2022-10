Ragno violino, genitore punto davanti alla scuola rischia shock anafilattico: era andato a prendere suo figlio

Roma. Dopo la vespa orientalis, ora il terrore principale è rappresentato dal ragno violino che, proprio in questi giorni, è tornato nuovamente a colpire.

Allarme ragno violino a Roma

Ancora una volta si è temuto il peggio, a causa di una puntura ad alto rischio che ha messo in serio pericolo la salute di un genitore che si trovava all’uscita di scuola nella Capitale. Il fatto è accaduto proprio in zona Portuense, e a segnalare la sfiorata disgrazia è stata la testata online Leggo.it, a pochi giorni di distanza dall’allarme lanciato anche dai farmacisti nella giornata di martedì scorso.

Pericolo per i più piccoli

E ora che un fatto tanto eclatante si è verificato proprio nei pressi di una scuola, l’allarme si fa ancora più stringente perché si teme per i più piccoli. Le famiglie sono molto preoccupate e chiedono a gran voce di far pulire e controllare costantemente i giardini degli Istituti.

Cosa è successo nel giardino dell’istituto

Ma torniamo all’ultimo episodio, che si è verificato all’uscita dell’istituto Colle La Salle, in via dell’Imbrecciato. Un genitore, uomo sulla 40ina, si trovava nel giardino della scuola in attesa che suo figlio uscisse dalle lezioni. Una giornata come tante: dovevano rientrare finalmente a casa dopo le ore di studio. Qualcosa però ha rischiato di trasformare quell’azione comune del genitore in un vero e proprio dramma.

La puntura letale del ragno

Infatti, l’uomo sarebbe stato punto dal ragno violino proprio in quella circostanza e in pochi attimi si è temuto il peggio. Il soggetto ha rischiato di andare in shock anafilattico e solamente grazie all’intervento di un altro genitore medico si è riuscito a salvare dal pericolo che incombeva.

Le comunicazioni della scuola

Intanto, l’istituto Colle La Salle ha deciso di avviare una disinfestazione del giardino per eliminare la sgradita presenza: “provvediamo con questi interventi di disinfestazione almeno 3 volte l’anno, per evitare qualunque topo di problema – spiegano dalla direzione – ora lo faremo ad hoc, proprio a causa della presenza del ragno violino”.