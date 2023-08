Raid notturno nella scuola media di Castelverde: distrutte porte e finestre

Raid notturno dei vandali in una scuola di Castelverde. Gli intrusi, infatti, hanno distrutto tutto quello che hanno trovato all’interno della struttura scolastica, presente nell’area Metropolitana di Roma Capitale. Chi si è presentato ieri sera all’interno dei locali per la formazione dei giovani, ha pensato bene di scassare le porte e soprattutto scardinare le finestre, facendo migliaia d’euro di danni.

Il raid alla scuola di Castelverde

Non si sono fermati alla distruzione delle porte e delle finestre. L’onda dei vandali che si è scagliata contro una scuola di Castelverde, ha interessato anche i materiali scolastici presenti nella struttura. Sfasciati intenzionalmente computer, monitor, proiettori, spaccate le lavagne e le sedie piegate, pitturati i muri e tanti altri danni che hanno lasciato completamente sgomento il dirigente scolastico della scuola.

Notte di terrore nella scuola

Solo dei vandali potevano fare tutto ciò, con il solo gusto di distruggere per divertimento e senza limiti. La follia di queste persone ha toccato anche gli estintori, completamente svuotati e usati come arieti per sfondare i vetri delle finestre. Ma non solo, vandalizzati e dati alle fiamme anche gli armadietti dei docenti, in un sadismo che probabilmente disegnano l’identikit di una persona molto rancorosa verso questa struttura.

Una palestra completamente distrutta

Come in “Arancia Meccanica”, i “drughi” distruggono tutto quello che hanno a tiro. Portano devastazione ovunque mettono piede, lasciando sottosopra le aule delle lezioni, la presidenza e addirittura i corridoi scolastici. Non contenti, hanno deciso di portare il caos anche nell’area della palestra, dove i vandali si sono scatenati contro ogni oggetto sportivo a portata di mano. Sgonfiati i palloni con lame di coltello, distrutti i canestri per fare il basket e addirittura tagliata la rete per la pallavolo. Non contenti, hanno distrutto anche gli attrezzi della ginnastica, tra cerchi e addirittura birilli, con questi ritrovati infilati nel water.