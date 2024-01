Rapina a Frosinone, 40 mila euro scippati a proprietaria di distributore della benzina

Rapina da migliaia di euro a Frosinone: proprietaria di un distributore di benzina privata di una borsa con 40 mila euro davanti la banca.

Rapina da 40 mila euro a Frosinone, dove vittima dei ladri è stata una donna che gestisce un distributore di benzina nella località ciociara. La donna è stata presa di sorpresa dai malviventi mentre si recava in banca per depositare l’incasso, con i banditi che l’hanno strattonata proprio in prossimità dell’ingresso alla filiale bancaria nel Comune del frusinate.

Rapina a Frosinone: il furto ai danni di un gestore del distributore di benzina

L’episodio si è svolto su via Marittima a Frosinone, strada che nella località ciociara vede l’attività di diverse banche locali. I ladri come hanno visto la donna in prossimità di entrare in banca, l’avrebbero colpita alle spalle. Con uno strattone, le avrebbero sottratto la borsa dov’era contenuta una cifra intorno ai 40 mila euro, facendo cadere in terra la signora.

La fuga coi soldi per le strade di Frosinone

Come mostrano le prime ipotesi attorno alla rapina, i ladri avevano studiato il colpo ai danni della signora proprietaria del distributore di benzina. Ad aspettarli dopo la sottrazione della borsa c’era una macchina di colore bianco, che è fuggita a gran velocità per le strade di Frosinone, venendo poi abbandonata a pochi chilometri fuori i confini della realtà comunale, con i ladri che avevano fatto perdere le proprie tracce.

Le condizioni della proprietaria del distributore di benzina

Durante la rapina, la signora è caduta malamente in terra per lo strattone ricevuto dai rapinatori. È rimasta lievemente ferita alla mano in cui teneva la valigia, con i passanti che le hanno passato dei fazzolettini per tamponare le escoriazioni subite. Sempre i passanti che hanno soccorso la donna, e che la conoscevano nella zona, hanno allertato gli uomini della Polizia di Stato della vicenda per farli intervenire.

La ricerca dei ladri sul territorio di Frosinone

Al momento non c’è un identikit per il gruppo di ladro, che molto probabilmente hanno agito a volto coperto. Nella fase embrionale delle indagini, è certo come l’automobile bianca usata fosse rubata: i ladri l’avevano sottratta poco prima del colpo nei pressi della banca di via della Marittima, abbandonandola dopo il colpo fuori dai confini di Frosinone.