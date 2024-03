Rapina a mano armata in un supermercato di Acilia: ladri in fuga col bottino

Rapina all’interno di un supermercato di Acilia: ladri entrano armati per farsi consegnare i soldi dai commessi.

Si è verificata ieri pomeriggio una rapina presso un supermercato di Acilia. La vicenda si è svolta all’interno di uno store presente su via Macchia Saponara. Secondo le testimonianze dei presenti, due ladri armati si sarebbero presentati presso l’attività commerciale, minacciando di sparare in caso non avessero ottenuto i soldi. I cassieri, intimoriti per la loro incolumità e quella dei clienti, sono stati costretti a cedere il denaro.

La rapina al supermercato di Acilia

Tutto si è svolto ieri nel tardo pomeriggio, quando l’attività commerciale ha visto l’ingresso dei due malviventi. Uno di loro si sarebbe subito avvicinato a una delle casse presenti nel supermercato, facendo vedere una cintola con dentro una pistola. L’episodio avrebbe subito allarmato i dipendenti dell’attività commerciale, che impauriti non hanno potuto far altro che subire le pretese dei due ladri.

La consegna dei soldi all’interno dell’attività commerciale

Il secondo ladro si sarebbe recato subito dietro una cassa coi soldi. Mentre il complice parlava e mostrava di essere armato, lui apriva la cassa prelevava tutto il denaro che vi era all’interno. Un’iniziativa che sarebbe durata poco più che qualche decina di secondi, con i due ladri che poi sono rapidamente fuggiti dall’attività commerciale e hanno fatto perdere le proprie.

Nell’episodio fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, nonostante molti clienti e dipendenti siano rimasti scioccati dall’atteggiamento minaccioso dei due ladri. Chi ha prelevato i soldi, infatti, con la forza e l’intimidazione si sarebbe fatto consegnare il denaro da una cassiera. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato. Come sappiamo, i furti all’interno dei supermercati sono ormai un fenomeno molto noto all’interno del territorio di Acilia e tutta la zona di Ostia.