Rapina a mano armata sulla Pontina: assaltano un furgone e scappano

L’uomo ha chiesto aiuto, spiegando quanto era appena successo. Sul posto è intervenuta una volante e gli agenti della Polizia Stradale di Cisterna di Latina e la scientifica per i rilievi. Presente anche il personale Anas per la messa in sicurezza della strada. Il traffico è stato deviato sulla corsia di sorpasso.

Le indagini

Gli agenti sperano di poter raccogliere qualche elemento utile alle indagini attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza di un hotel che si affaccia a poca distanza dal luogo in cui si è consumata la rapina. Al momento non si conosce l’entità del bottino. Sulla vicenda, infatti, vige il massimo riserbo. Di certo è alquanto strano che i banditi abbiano colpito in questo modo per rubare solo un portafogli: probabilmente sapevano che la vittima in quel momento poteva avere con sé una cifra consistente.