Rapina all’interno del negozio, rapinatori puntano la pistola contro il cassiere

Rapina in un negozio di Monte Compatri, a Roma: ladri puntano la pistola contro il cassiere per farsi consegnare i soldi.

Momenti di panico in un market della Provincia di Roma, dove un negozio è stato preso d’assalto dai ladri. L’attività commerciale specializzata nella vendita di prodotti per la casa, ha visto l’azione di due rapinatori. Entrati armati di pistole nel market, i malviventi hanno puntato le armi contro un cassiere e si sono fatti dare i soldi. Tutto mentre i clienti che erano nel negozio, sono rimasti impietriti per lo spavento.

Ladri puntano la pistola contro un cassiere del negozio

La vicenda si svolge davanti in un negozio nel territorio di Monte Compatri, zona nella Provincia di Roma. Come spiega Canale 10, i ladri erano arrivati a bordo di una motocicletta sportiva: una Honda di colore scuro. Scesi dalla sella, si sono diretti con fare minaccioso verso la cassa: hanno tenuto il casco integrale davanti al volto, camuffando la voce probabilmente con qualche microfono addosso. I delinquenti si sono diretti subito verso la cassa dell’attività commerciale, dove armati di pistola hanno minacciato il cassiere.

Le minacce al dipendente

Puntando le pistole all’altezza della testa e il petto, i rapinatori hanno costretto il lavoratore a cedere l’incasso dentro la cassa. All’interno, per la delusione dei rapinatori, c’erano solamente 100 euro. Non contenti del magro bottino, i ladri hanno puntato una collega del cassiere: alla donna, secondo le testimonianze, avrebbero strappato una collanina dal collo. Dopo aver preso i soldi e il gioiello, i due ladri sarebbero usciti fuori dall’attività commerciale e sarebbero fuggiti in sella alla motocicletta.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri, che sperano di poter rintracciare i ladri nelle prossime ore. I militari stanno vagliando i filmati del market e della zona circostante, con l’obiettivo di riconoscere un dettaglio dei balordi e individuare la targa della motocicletta: dettagli che potrebbero portare direttamente all’identità dei ladri.