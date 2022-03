Rapina il supermercato, poi torna: ‘Ho dimenticato delle cose’. Ci trova i poliziotti e li picchia selvaggiamente

Ha fatto irruzione per ben due volte in un supermercato. E non di una catena diversa o perché avesse dimenticato di comprare qualcosa. E’ entrato nello stesso esercizio commerciale con l’unico intento di rubare e scappare senza pagare. E’ successo nel pomeriggio di lunedì, poco dopo le 16, in Piazza delle Crociate a Roma. E’ qui che il ladro ha portato via dagli scaffali 3 birre ed è qui che ha pensato bene di ‘saltare’ le casse, spintonare un addetto alla sorveglianza e fuggire.

Ritorna nello stesso supermercato dopo poche ore

Il suo piano era andato a buon fine, era riuscito a portare via gli alcolici. Ma non contento, il ragazzo, un nigeriano classe 1999, ha deciso di ritornare, a distanza di poche ore, nello stesso supermercato per ‘riprendere’ alcuni oggetti, di sua proprietà, che aveva dimenticato all’interno. E’ qui, però, che si è trovato faccia a faccia con gli agenti di Polizia del Commissariato San Lorenzo, che nel frattempo erano stati allertati del furto appena commesso.

Aggredisce e picchia i poliziotti

Il rapinatore, alla vista degli agenti, ha dato in escandescenze. Ha preso a calci e pugni due operatori e uno di loro è rimasto ferito: il poliziotto è stato, poi, trasportato in ospedale, al Sandro Pertini, dove è stato medicato con quelle ferite guaribili in 21 giorni. Due, invece, i giorni di prognosi per il collega.

L’arresto

Dopo i furti e il parapiglia con i poliziotti, il ragazzo è stato arrestato. Ora dovrà rispondere di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.