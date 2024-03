Rapina in farmacia a Roma, ladro incastrato dalle telecamere

Ladro effettua una rapina in una farmacia dei Colli Albani a Roma: colpo immortalato dalle telecamere del negozio.

Pensava di poter fuggire impunito dopo aver messo in piedi una rapina in una farmacia di Roma. E’ la storia di un ladro, che nei giorni scorsi aveva preso d’assalto una farmacia nella zona dei Colli Albani. Pur essendo riuscito a rapinare l’attività coi soldi contenuti nella cassa, un particolare fondamentale era stato tralasciato nel colpo: la possibilità che delle telecamere immortalassero la scena e soprattutto il volto del soggetto.

Ladro compie una rapina in una farmacia di Roma: la vicenda

Tutto avviene durante ieri mattina, quando il ladro assalta la farmacia su via Rocca Priora. Probabilmente con l’ausilio di una pistola, il soggetto ha prima intimidito il personale dell’attività, poi è riuscito a farsi consegnare i soldi nella cassa: una cifra intorno ai 700 euro. Dopo aver effettuato la rapina, il soggetto a volto scoperto è uscito fuori dalla farmacia, dirigendosi camminando verso la fermata della Metro “Colli Albani”.

Il ruolo delle telecamere per individuare il ladro

Il gestore della farmacia ha denunciato da subito la vicenda, con i Carabinieri che hanno iniziato le loro indagini sulla rapina. Grazie all’ausilio delle telecamere all’interno della farmacia, i militari hanno individuato nel giro di poco tempo il presunto responsabile del colpo. Il rapinatore, non usando il passamontagna, era ben visibile in viso, in una personalità probabilmente già conosciuta dalle forze dell’ordine della zona.

L’arresto del ladro a Roma

Grazie al riconoscimento attraverso le telecamere, i ladri hanno potuto fermare il ladro nella stessa zona di Colli Albani. Il soggetto è risultato essere un uomo romano di 38 anni, senza fissa dimora. L’uomo, in attesa del giudizio da parte del giudice, è stato portato in carcere. La vicenda è ancora nella fase delle indagini preliminari, con la Procura che vuole comprendere se l’uomo abbia effettuato analoghi reati durante il proprio passato. Vi aggiorneremo sulla vicenda in caso di sviluppi.