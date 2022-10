Rapina un negozio, poi picchia il commesso: terrore tra i clienti

Tentata rapina a Formia. Se l’è vista brutta il dipendente di un negozio che nel tentativo di fermare un malvivente che stava provando a rubare della merce è stato violentemente aggredito. Il tutto è accaduto sotto gli occhi attoniti dei clienti, il ladro è stato poi assicurato alla giustizia.

La tentata rapina in un negozio di casalinghi

Voleva mettere a segno una rapina ma è stato notato da un commesso che nel tentativo di fermarlo viene aggredito. I fatti sono avvenuti in un noto negozio di casalinghi e altro di Formia. Il dipendete aveva bloccato il ladro per evitare che mettesse a segno la rapina e si dileguasse con materiale di tenue valore non pagato.

L’arrivo dei militari e l’arresto

I militari dell’Arma, sezione Radiomobile, tempestivamente intervenuti hanno bloccato l’aggressore

nonostante in varie circostanze tentasse di divincolarsi. Arrestato un uomo di 48 anni della Provincia di Roma per

rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida come disposto dall’A.G.

La vittima

Per quel che riguarda la vittima, a seguito dell’aggressione ha subito lesioni guaribili in dieci giorni.