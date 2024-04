Rapina violenta al Circeo: faccia a faccia col ladro, 69enne presa a pugni in casa

Rapina con aggressione in casa nella zona di San Felice Circeo, nella provincia di Latina: anziana signora ricoverata a Terracina.

Rapina in abitazione con aggressione nel Comune di San Felice Circeo. Vittima una signora di 69 anni, che improvvisamente si è trovata in casa una donna dalle intenzioni poco rassicuranti. L’intrusa, notando la proprietaria di casa, l’avrebbe aggredita in maniera selvaggia: una volta stordita con colpi soprattutto all’altezza della testa, la malvivente gli avrebbe strappato il telefonino dalle mani e sarebbe andata via dall’abitazione.

Rapina in casa con aggressione a San Felice Circeo

La vicenda si è svolta in maniera improvvisa, in una situazione che ha colto alla sprovvista anche la proprietaria di casa. La ladra si è introdotta nella sua abitazione forzando il portone d’ingresso: una volta dentro, avrebbe aggredito con brutale violenza la proprietaria di casa, che quasi subito si era accorta della presenza dell’intrusa. Per i numerosi pugni e schiaffi al volto, la 69enne è rimasta stordita e ferita al suolo: qui la donna le avrebbe rubato il telefono dalle mani, ovvero uno smartphone dal valore superiore ai 150 euro.

I soccorsi nella casa di San Felice Circeo

Forse per le grida della vittima, i vicini sono intervenuti sulla scena della rapina e hanno avvertito subito le forze dell’ordine. I sanitari, vedendo le condizioni del viso della signora, hanno subito optato per il trasporto della donna presso l’Ospedale di Terracina: qui, i medici hanno costatato un trauma cranico per le numerose botte subite nella zona della testa, in una situazione che comunque non la mette in pericolo di vita.

L’arresto della ladra

I Carabinieri sono riusciti, con una grande velocità d’indagine e grazie alla testimonianza dei presenti, a individuare la malvivente che aveva aggredito l’anziana signora: al momento del riconoscimento, i militari hanno deferito in stato di libertà una signora di 55 anni e residente dentro il Comune di San Felice Circeo. Sui motivi dell’aggressione, i militari stanno indagando da ieri.