Rapinatore romano arrestato: millantava di appartenere a un clan criminale

Nuovo arresto avvenuto nella zona di Roma: nel quartiere de La Romanina arrestato goffo rapinatore seriale.

Storie di rapine e rapinatori che cercano di darsi un tono all’interno del complesso ambiente criminale romano. Protagonista della vicenda un rapinatore di 42 anni, denunciato per una tentata rapina ai danni di un giovane cittadino. Il tentativo di borseggio infatti è risultato molto goffo da parte dell’uomo, tanto da far riuscire la vittima a chiamare le forze dell’ordine.

Il goffo borseggio del rapinatore romano

Andiamo con ordine. È giovedì 25 gennaio 2024, quando un giovane romano viene avvicinato con una banale scusa alla macchina di uomo e una donna. Il signore è il nostro rapinatore, che in maniera aggressiva gli chiede di dargli tutti i soldi e gli evidenzia come appartenga a un noto clan criminale della Capitale. Il ragazzo, non avendo soldi nel borsellino, è costretto a cedergli il proprio smartphone.

La scena goffa dello smartphone

Dopo aver sottratto il cellulare, il rapinatore dice alla giovane vittima di voltarsi e non guardare la targa. L’uomo con la complice riparte a tutta la velocità. Peccato abbia tra le mani un grosso problema con la refurtiva: non possiede il pin per sbloccare lo smartphone.

Contro ogni logica, decide di tornare al posto dove si trovava il ragazzo, minacciandolo nuovamente per farsi sbloccare il cellulare. Nonostante il rapinatore gli avesse promesso di sparargli, il giovane approfitta della gaffe del ladro e, invece di sbloccare il telefono, decide di telefonare alle Forze dell’Ordine.

Il fermo del ladro e la sua complice

Gli uomini della Polizia di Stato intervengono subito sul posto, nonostante il ladro si sia dato alla fuga come partita la telefonata. Grazie all’identikit fornito dalla vittima, gli agenti sono riusciti a risalire a un rapinatore già noto alle forze dell’ordine e responsabile di un’altra tentata rapina nella giornata di lunedì 22 gennaio 2024. L’uomo è stato catturato, insieme alla sua complice, su via Bernardino Alimena, nel quartiere della Romanina.