Rapinava a distanza di pochi minuti negozi e attività a Tivoli: arrestato ladro seriale 47enne

Ha terrorizzato i cittadini di Tivoli e Villa Adriana per settimane, rapinando diversi negozi e persone indifese.

Per quasi due mesi ha rapinato negozi, attività commerciali e passanti tra le strade di Tivoli e Villa Adriana. Le forze dell’ordine però, dopo lunghe indagini, sono riuscite a incastrare l’uomo che terrorizzata l’area della Tiburtina, spesso venendo a minacce con armi e spray urticanti.

Preso ladro seriale a Tivoli

La mattina del 16 marzo gli investigatori del Commissariato della polizia di Stato distaccato di “Tivoli-Guidonia”, insieme ai carabinieri della Compagnia di Tivoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47enne. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, per reati contro il patrimonio e per stupefacenti, è stato fermato da polizia e carabinieri in via Vicovaro Mandela, a Roma, poiché accusato di diverse rapine pluriaggravate comprese tra il 9 dicembre 2023 e il 4 febbraio 2024. Il 47enne avrebbe messo a segno le rapine a bordo strada e presso alcuni esercizi commerciali, sparsi tra Tivoli e la frazione di Villa Adriana.

Tra le vittime, le forze dell’ordine hanno verificato ci fosse un’anziana signora. Il pluripregiudicato l’avrebbe seguita sin dall’interno di un Ufficio Postale del centro cittadino, dove la donna aveva ritirato la pensione e pedinata sino all’androne della sua abitazione. A quel punto, minacciandola con una pistola, l’uomo l’ha seguita lungo le scale con l’intento di strapparle la borsa. La reazione decisa dell’anziana, che nel frattempo ha tentato di difendersi urlando per chiedere aiuto, ha attirato l’attenzione di altre persone, mettendo il 47enne in fuga.

Presi d’assalto diverse attività tra Tivoli e Villa Adriana: arrestato rapinatore seriale

Altre rapine sono state invece portate a compimento dallo stesso soggetto presso esercizi commerciali del centro di Tivoli e di Villa Adriana: tra questi negozi di abbigliamento, di scarpe, di articoli da regalo. L’abilità del criminale era tale da aver perpetrato i crimini spesso anche a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, terrorizzando le vittime con armi da fuoco e minacciandole di morte. In un caso, il 47enne sarebbe arrivato persino a utilizzare lo spray urticante nei confronti di un cliente, che è risultato poi essere un agente della polizia Locale di Guidonia Montecelio. Quest’ultimo è riuscito a disarmarlo.

Terrore in zona Tiburtina: rapinatore seriale getta il panico tra i residenti

La lunga lista di crimini messi a segno dal rapinatore ha contributo nelle ultime settimane a influenzare anche la percezione di sicurezza nell’area tiburtina, in preda all’allarmismo. Gli elementi analizzati dagli investigatori della polizia di Stato sono stati così incrociati e condivisi con quelli raccolti dall’Arma dei carabinieri, contribuendo a formare un quadro probatorio che ha portato all’emissione, da parte del Gip, di un provvedimento restrittivo. Presi in considerazione dal Gip gli elementi probatori precisi e granitici che dimostrerebbero la colpevolezza dell’indiziato e accusato di molteplici rapine tra Tivoli e Villa Adriana, sulla base del provvedimento restrittivo l’uomo è stato tradotto in carcere.