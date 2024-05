Rapisce il figlio neonato dall’Ospedale di Frosinone e aggredisce i poliziotti: arrestato 51enne

Rapisce il proprio figlio neonato all’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone: arrestato un uomo di 51 anni dopo aggressione alla Polizia.

Poteva finire in tragedia l’episodio avvenuto all’interno dell’Ospedale di Frosinone. Un uomo, diventato da poco padre, ha deciso di prelevare suo figlio neonato dalla struttura ospedaliera ciociara: tutto di nascosto ai medici e il personale sanitario, in uno scenario che oggi lo pone al centro delle indagini per rapimento. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, che hanno dovuto fronteggiare le resistenze dell’uomo per riprendere il bimbo e metterlo al sicuro.

Rapisce il figlio neonato all’Ospedale di Frosinone

L’uomo è risultato essere un 51enne residente a Frosinone, cui il Tribunale aveva tolto la potestà genitoriale. Per questo motivo, il signore avrebbe fatto irruzione all’Ospedale Spaziani, dove per prelevare il figlio ha minacciato un’infermiera in servizio nel reparto di neonatologia. Solo la segnalazione dei sanitari al 112, avrebbe fatto occorrere i poliziotti all’interno del reparto e iniziare le ricerche del neonato, che era stato portato via.

Le ricerche del padre biologico del bimbo

I poliziotti hanno ricercato l’uomo prima in una sua vecchia residenza, dove hanno trovato una casa abbandonata e molto sporca. L’uomo non era però qui: la fortuna vuole che venga incrociato a bordo di una Minicar blu in maniera casuale. Gli agenti accorgendosi del fuggitivo al volante, hanno provato a fermarlo: qui è iniziato un pericoloso inseguimento, con il 51enne che ha rischiato di provocare svariati incidenti per la propria guida spericolata.

Scaglia il pitbull contro la Polizia a Frosinone

Arrivati a una seconda abitazione, il soggetto avrebbe pensato di provare a evitare l’arresto: l’ha fatto scagliando il proprio pitbull contro i poliziotti in servizio, partendo anche lui per aggredire gli agenti delle forze dell’ordine intervenuti sul posto. Fermato il cane e arrestato l’uomo, i poliziotti hanno scoperto come il bimbo non si trovasse in questa dimora: l’uomo aveva deciso di affidarlo a un’amica dopo la fuga dall’ospedale. Contatta la donna, il neonato è stato consegnato alla Polizia e poi trasferito al reparto di neonatologia di Frosinone.