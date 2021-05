Razzo cinese in caduta libera verso la terra, dove e quando: la possibile data e luogo dell’impatto

Una pandemia globale e poi, come se non bastasse, anche un razzo in caduta libera verso la terra. Ma dove? E quando accadrà? Stando alle stime del Dipartimento della Difesa Usa, l’8 maggio dovrebbe entrare nell’atmosfera terrestre lo stadio del razzo cinese Long March 5B.

Solo dopo il suo rientro, come spiega il Dipartimento della Difesa Usa, si potrà calcolare il punto esatto di ingresso nell’atmosfera terrestre. Così, si potrà capire orientativamente dove potrebbero precipitare i detriti. Per seguire la traiettoria in temporale reale si può consultare il sito space-track.org.

We get mentioned on @CNN and suddenly our little website is quite popular. If you are looking for the Trajectory and Impact Prediction (TIP) messages for the #LongMarch Rocket (2021-035B), here is the link that will keep updating, newest message at top: https://t.co/J99JaG9PaU

— Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 5, 2021