Re Carlo III sale al trono, alle 11 l’incoronazione: ecco il programma

E’ giunto il momento per Carlo di abbandonare il titolo di principe e di diventare Re del Regno Unito. La sua incoronazione avverrà questa mattina alle ore 10 (orario di Londra), ovvero alle ore 11 italiane. La cerimonia si svolgerà, come da tradizione, al St James Palace, dove verrà riunito il consiglio di successione al trono.

A comunicarlo è proprio Buckingham Palace. Con la morte della Regina Elisabetta II finisce un era, e oggi, con l’incoronazione di Carlo, che prenderà il nome di Charles III (italianizzato Carlo III), si aprono le porte verso il futuro. Re Carlo sarà inoltre l’ultimo reale inglese con il nome italianizzato.

Re Carlo sale al trono: il programma dell’incoronazione

Ecco come si svolgerà l’incoronazione del nuovo sovrano inglese.

Nel corso della riunione, Re Carlo si sottoporrà ad un giuramento, che verrà poi firmato, al fine di garantire la sicurezza della Chiesa di Scozia. Dopo di che, ci sarà la proclamazione ufficiale, che avverrà davanti ai principali esponenti del governo dal balcone di St James’s Palace.

In seguito Charles III dovrà incontrare i ministri del nuovo governo britannico, guidato dal neo Primo Ministro Liz Truss, con cui il nuovo sovrano ha avuto un primo colloquio proprio ieri. Poi tutti i ministri si recheranno a Buckingham Palace per il loro primo incontro ufficiale con il Re.