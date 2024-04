Re Carlo, ultime news sulle sue condizioni: “Ci si prepara al peggio”

Le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra: le condizioni di salute di Re Carlo starebbero peggiorando. Pessimismo a Buckingham Palace.

C’è paura alla corte del Regno Unito, dopo le indiscrezioni sulla salute di Re Carlo. Nonostante le cure contro il cancro alla prostata, il quadro clinico del sovrano starebbe visibilmente peggiorando. Le voci attorno alla salute di Carlo III arrivano dagli amici del monarca, che si sarebbero lasciati andare a forte preoccupazione sulle condizioni dell’uomo. La situazione sarebbe così grave, che a Buckingham Palace si starebbero preparando al peggio.

L’indiscrezione: peggiorano le condizioni di Re Carlo III

L’indiscrezione starebbe prendendo forza nelle ultime ore, grazie al lavoro dei tabloid britannici. La salute di Re Carlo è stata costantemente seguita da sudditi e giornalisti, che pensavano in un miglioramento delle condizioni durante questa battaglia con il tumore. In realtà la situazione non sarebbe per nulla rosea, con i medici che hanno obbligato il sovrano ad annullare il ritorno sulle scene pubbliche e gli impegni istituzionali imposti dalla Corona.

Cosa avrebbe Re Carlo III

A fare leggermente luce sulle condizioni del reale britannico, sono gli amici dello stesso Carlo. I giornali sono riusciti a raccogliere le loro confidenze sulla malattia del Re, venendo a sapere come il percorso contro il tumore non sta procedendo secondo gli esiti sperati. Una persona molto vicina al reale, si sarebbe lasciato andare a questa dichiarazione poco ottimistica: “La situazione non sta andando per nulla bene“.

Il Regno Unito si è prepara al peggio

La vicenda starebbe mandando in fibrillazione anche Buckingham Palace, in una situazione che ventilerebbe una veridicità di fondo. Secondo la stampa britannica, la Casa Reale spera in un miglioramento del sovrano nelle prossime settimane. Tutto ciò però mantenendo un pessimismo sulle condizioni di salute del reale: la Famiglia Reale starebbe già valutando che azione intraprendere nella peggiore delle ipotesi, in altre parole la morte per cancro di Carlo III.