Regione Lazio, 235 assunzioni per il San Camillo: basta per risolvere la crisi?

Il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, sblocca le nuove assunzioni del personale sanitario per l’ospedale San Camillo.

La Regione Lazio ha annunciato l’autorizzazione alle assunzioni di 235 nuovi professionisti sanitari a tempo indeterminato presso l’azienda ospedaliera San Camillo – Forlanini. L’investimento, pari a 14 milioni di euro, mira a rafforzare il personale medico e paramedico per affrontare le crescenti sfide nei pronto soccorso e in tutti gli ospedali regionali.

Nuove assunzioni della Regione Lazio al San Camillo: il numero degli operatori sanitari sotto Rocca

Queste assunzioni, che includono diverse figure come anestesisti, medici, radiologi, infermieri e operatori sociosanitari, si aggiungono alle 4.054 già autorizzate nel 2023 dal governo regionale di Rocca. Tuttavia, nonostante questi sforzi, il sistema sanitario regionale continua a vivere un periodo di estrema pressione, con i pronto soccorso al collasso.

Nuove assunzioni della Regione Lazio al San Camillo: la situazione nei Pronto Soccorso di Roma

I tempi di attesa e il carico di lavoro eccessivo stanno mettendo a dura prova pazienti e personale. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato che sono al lavoro per affrontare l’emergenza anche in seguito all’incendio che ha colpito l’ospedale di Tivoli.

Sono state attivate misure straordinarie per aumentare la capacità ospedaliera, con l’apertura di 178 nuovi posti letto e l’impiego di 10 ambulanze per un mese, prorogabili per altri 30 giorni. Le strutture accreditate, come l’azienda ospedaliera-universitaria Sant’Andrea, il Policlinico universitario Umberto I, Sandro Pertini, il Policlinico Tor Vergata, Casilino e Madre Giuseppina Vannini, stanno collaborando per garantire il trasferimento efficiente dei pazienti dai pronto soccorso.

Nuove assunzioni della Regione Lazio al San Camillo: le strategie per potenziare l’ospedale di Monteverde

Nel tentativo di alleviare la pressione sugli ospedali, la Regione Lazio ha autorizzato anche il potenziamento dell’azienda regionale dell’emergenza sanitaria 118, con l’assunzione di 278 nuovi professionisti sanitari tra medici, anestesisti, infermieri, autisti, tecnici e amministrativi.

Il direttore generale dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, Narciso Mostarda, ha espresso gratitudine al presidente Rocca per l’investimento nel capitale umano, sottolineando che ciò consentirà di attivare nuovi posti letto critici e subintensivi e migliorare i processi di cura ad alta complessità.

Nuove assunzioni della Regione Lazio al San Camillo: l’investimento di Francesco Rocca

La Regione Lazio ha evidenziato che l’investimento nel settore sanitario ha raggiunto i 209,5 milioni di euro tra il nuovo anno e il precedente, rispetto ai 195,5 milioni di euro del 2023. Inoltre, sono in corso iniziative per stabilizzare il personale precario della sanità entro aprile. La situazione rimane critica, ma la regione è determinata a adottare ulteriori provvedimenti per rafforzare il personale sanitario e migliorare il servizio sanitario regionale.