Regione Lazio, positivo al Covid Alessio D’Amato: ‘Ecco come sto’

Il Coronavirus continua (e purtroppo) a circolare, anche se gli ultimi dati sembrano essere in miglioramento rispetto alle settimane scorse, quando la variante Omicron faceva paura per la sua facile trasmissibilità e contagiosità. Ma se da una parte i numeri sembrano buoni, dall’altra è notizia di poco fa che anche l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, è risultato positivo al virus.

Alessio D’Amato è positivo al Covid: come sta

E’ stato proprio il Responsabile alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a confermare la sua positività. Ma ha rassicurato tutti: è in isolamento, sta bene e le sue condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione. ‘Purtroppo – ha spiegato in una nota – sono appena risultato positivo. Mi sono subito isolato e continuo il lavoro in collegamento da remoto con i miei collaboratori e l’Unità di Crisi. Sto bene, non ho febbre, solo un po’ di mal di gola’.

Coronavirus nel Lazio: la situazione aggiornata

Continuano a scendere i casi positivi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 9.161 nuovi contagi, con i ricoveri e le terapie intensive sempre di più in calo. Attualmente nella Regione sono 278241 i positivi: 2061 sono ricoverati, 195 sono in terapia intensiva e tutti gli altri cittadini, fortunatamente, sono in isolamento domiciliare in condizioni di salute non preoccupanti.