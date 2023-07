Replicata e cucinata una pizza di 2000 anni fa: il tweet del Direttore di Pompei

Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, ha annunciato attraverso un tweet che gli studiosi hanno replicato una particolare pizza. Infatti, della celebre ricetta napoletana, gli storici hanno fatto realizzare ai pizzaioli più celebri della Città una pizza, ma con la ricetta che sarebbe stata rinvenuta ben 2000 anni fa. Un evento storico, che spinge le origini di questa prelibatezza addirittura all’esperienza dell’Impero Romano.

La pizza di 2000 anni fa del Direttore di Pompei

Tra storia e realtà, la pizzeria di Sorbillo si è messa a disposizione per realizzare il particolare piatto. Tutto diverso dalla versione attuale della nostra pizza, in una pietanza che aveva uno stile alla “Indiana Jones”. La prelibatezza è stata presentata durante una cena, cui hanno partecipato altri storici e appassionati della storia di Roma antica. Il Direttore di Pompei avrebbe prima assaggiato la storica pizza, poi si sarebbe messo addirittura lui a sfornare la stessa pietanza con l’antica ricetta.

Omaggio al ritrovamento romano

Proprio pochi giorni fa, aveva fatto il giro del mondo la notizia di un bene archeologico che rimandava a un antenato della pizza napoletana. Gli storici della città partenopea, per omaggiare al meglio il prodotto, hanno deciso per una notte di dargli nuova vita, ripresentando da Gino Sorbillo l’antica ricetta di cui si era persa – per ovvi motivi – la memoria. Un esperimento che è piaciuto ai presenti, ma soprattutto ha permesso di testimoniare come la pizza, così come la conosciamo, abbia origini lontanissime all’interno della cucina italiana e italica.

La ricetta ispirata a Pompei

Si chiamerà “pizza Pompei” quella ricetta, da oggi? Probabilmente ci si farà un prodotto commerciale, conoscendo anche come i napoletani sono molto attaccati alle loro tradizioni e il patrimonio storico e artistico del loro territorio. Ecco perché è plausibile come, a distanza di 2023 anni, il piatto ritorni in vita nel menù di qualche pizzeria, magari con una rivisitazione moderna.