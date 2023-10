Revenge porn a Latina: l’amante lo lascia, lui invia i video “hot” al marito e la sorella

Storie d’infedeltà matrimoniali a Latina, che sono sfociate nel revenge porn. La storia vede protagonisti un operaio e una commessa presso un’attività commerciale, conosciutisi all’interno di un bar del territorio pontino. Da quegli abituali caffè, ne è nata una relazione amorosa nonostante la donna fosse sposata. Pur promettendo di voler divorziare dal marito, alla fine la storia di letto tra i due amanti è finita, con l’uomo che per ripicca ha inviato dei video intimi al consorte della signora e sua sorella, totalmente ignari della relazione extraconiugale.

Una storia di revenge porn a Latina: i video hot dell’amante al marito e la sorella

Per il gesto compiuto, oggi l’operaio è sotto processo. Al marito della signora, infatti, avrebbe inviato diversi video porno con scene altamente compromettenti per la signora. I file multimediali, inoltre, sono stati ricevuti anche dalla sorella della donna. La vittima di questa vicenda, una donna di 35 anni, ha confidato di aver tenuto con l’uomo una relazione extraconiugale durante solo un paio di mesi.

I video compromettenti della donna di Latina

Secondo le indagini portate avanti dalla Procura, i multimediali farebbero riferimenti a un unico video. L’uomo denunciato avrebbe diviso il file, lungo diversi minuti, in tre segmenti, probabilmente con l’intenzione d’inviarlo ai cari della donna attraverso le chat di messaggeria istantanea. In questa sequenza, la donna di 35 anni sarebbe impegnata in un rapporto sessuale con il suo stesso ex amante.

La denuncia della donna verso l’ex amante

La donna, vedendo la situazione e di come non avesse autorizzato la pubblicazione di quei materiali così intimi, ha deciso di denunciare il suo ex amante. Secondo la legge italiana, l’uomo avrebbe compiuto il reato di revenge porn individuabile all’articolo 612 ter. Questo viene applicato quando qualcuno pubblico o diffonde video o immagini sessualmente espliciti senza il consenso delle persone coinvolte.