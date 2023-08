Riempie la bottiglietta d’acqua nella Fontana di Trevi, vigili fermano una turista

Ancora problemi all’interno della Fontana di Trevi. Questa mattina è stata colta in flagrante un’altra turista straniera, con la donna che si era pericolosamente avvicinata ai marmi artistici del famoso monumento capitolino. Totalmente ignara di come fosse vietato entrare all’interno della vasca artistica, solo i vigili urbani hanno riportato all’ordine la situazione con un loro intervento sul posto.

La bottiglietta d’acqua riempita nella Fontana di Trevi

Poteva riempire la propria bottiglietta d’acqua ovunque, anche presso le centinaia di fontanelle comunali che offre il territorio di Roma. Una turista straniera, invece, ha deciso di complicarsi la vita, decidendo di colmare il proprio recipiente nel famoso monumento di piazza Trevi, nel cuore del Centro Storico Capitolino. La donna, per fare tutto ciò, ha camminato sui marmi della vasca, fino ad arrivare a una delle tante bocche dell’acqua presenti all’interno del patrimonio artistico romano.

L’intervento dei vigili urbani verso la turista

Nel giro di pochi minuti, sono cominciati a partire i fischietti dei vigili urbani verso la signora. La donna, al momento degli avvisi dei vari agenti sul posto, stava già riempiendo la propria bottiglietta d’acqua all’interno della Fontana di Trevi. Ha finito con comodo di colmare il recipiente in plastica, ignara come quella sia acqua di riciclo e probabilmente non potabile, quindi dannosa per la salute umana.

“Scusate, non lo sapevo”

Uscita dalla Fontana di Trevi, oltretutto passando nuovamente per gli storici marmi, alla donna non è rimasto che giustificarsi con: “Scusate, non sapevo del divieto a entrarci dentro”. L’episodio, ancora una volta, denota la scarsa cura dei turisti verso i nostri monumenti. Li vandalizzano in maniera apparentemente inconsapevole, come peraltro avvenuto in un altro episodio avvenuto all’interno della stessa vasca.

Come ricorderete, pochi giorni fa un turista straniera ha deciso addirittura di tuffarsi dentro la Fontana, lanciandosi da almeno 2/3 metri di altezza e rischiando di procurare ingenti danni al patrimonio del monumento.