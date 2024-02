Rieti, granata inesplosa nel Centro Storico: evacuata la zona

Trovata granata inesplosa all’interno dello storico Palazzo Ricci di Rieti: evacuata tutta la zona cittadina.

Momenti di grande paura nel Centro Storico di Rieti, dove in mattinata è stata rinvenuta una granata inesplosa. La situazione ha fatto mobilitare subito la cittadinanza, che ha chiesto l’intervento delle forze di sicurezza e il reparto degli artificieri. Per motivi di sicurezza, un’ampia zona del Centro Storico reatino è stata evacuata, on d’evitare il rischio di deflagrazioni improvvise.

Il ritrovamento della granata inesplosa nel Centro Storico di Rieti

Il ritrovamento dell’ordino è avvenuto durante la ristrutturazione di un antico edificio nel centro di Rieti. Gli operai stavano lavorando nello storico Palazzo Ricci, in linea d’area tra il Centro Storico reatino e la stazione ferroviaria della città. Durante i lavori, i tecnici avrebbero rinvenuto un ordigno bellico inesploso, che subito ha fatto scattare la chiamata verso il 112.

L’intervento degli artificieri nel Centro Storico di Rieti

Arrivati sul posto, gli artificieri hanno anzitutto evacuato la zona del Centro Storico per motivi di sicurezza. Portati in sicurezza tutti i cittadini, gli artificieri hanno compiuto il riconoscimento dell’ordigno bellico: si trattava di una granata, risalente alla Seconda Guerra Mondiale e risultata inesplosa per tutti questi decenni. Con l’ausilio delle forze dell’ordine, la bomba è stata neutralizzata in piena sicurezza.

L’intervento delle forze di sicurezza nel territorio reatino

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini dei Vigili del Fuoco. Entrambi i corpi per la pubblica sicurezza hanno dato apporto alle operazioni per disinnescare la granata, mettendosi a disposizione del corpo degli artificieri proveniente dall’Esercito. Nel giro di poche ore, e in totale sicurezza per tutte le persone, l’ordigno bellico è stato disinnescato. Maggiori informazioni sulla sua origini e soprattutto la presenza sotto Villa Ricci, potrebbero arrivare già nelle prossime ore. I residenti, ripristinata la sicurezza nella zona, hanno potuto ritornare nelle proprie case senza nessun pericolo alcuno.