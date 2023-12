Rifiuti a Roma, l’annuncio di Gualtieri: “Per le feste di Natale un piano straordinario Ama”

“Ora la crisi di mezzi dell’Ama è rientrata e c’è anche un miglioramento graduale della qualità. In questo quadro che vogliamo rappresentare oggi presentiamo il piano straordinario di Natale per affrontare le feste con impegno rafforzato per la pulizia della città. Il piano è stato preparato con largo anticipo per farci trovare pronti in un momento delicato, perché le feste sono tradizionalmente un momento critico con alta produzione di rifiuti”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio il piano operativo di Ama per le festività natalizie. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

Roma, è già allarme rifiuti per Natale

“Avremo un rafforzamento dei presidi, maggior presenza sul territorio, ritiro degli ingombranti e servizio domiciliare sono punti principali – ha aggiunto -. Ai cittadini chiediamo di avvalersi dei centri di accolta degli ingombranti: non ci sono scuse per chi deposita ingombranti per strada. Poi c’è un importante lavoro con turni rafforzati e forte presenza degli operatori”, ha detto ancora il sindaco che ha spiegato che “c’è poi un’iniziativa importante sul potenziamento d raccolta di carta e cartone”.

Le parole del sindaco Roberto Gualtieri

Gualtieri ha parlato anche di un importante bando per nuovi cassonetti, contenitori e campane. “E’ un mega-bando da 51mila contenitori con cui – ha detto Gualtieri – Roma si assicura un numero di strumenti di raccolta sufficienti e rinnovati. Tra marzo e settembre avremo triplicato i cestini che saranno 18.500″, ha concluso il sindaco.