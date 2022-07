Myrta Merlino e le foto della spazzatura nella Capitale: ‘Natura Morta’

Dopo lo sfogo dell’attrice romana Anna Foglietta che denunciava — con parole taglienti — lo stato di degrado ed abbandono in cui versa la Capitale, una nuova segnalazione si fa largo.

Il ‘reportage’ arriva direttamente dalla giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino che ha documentato — con tanto di foto — la situazione rifiuti in due diverse zone di Roma: il Pantheon e il quartiere di Centocelle.

Roma, caos rifiuti: la situazione

Due luoghi diversi, distinti ma accumunati dallo stesso, maleodorante — è proprio il caso di dirlo — destino. Una montagna di rifiuti non raccolti da tempo indefinito si erge ed è ahinoi ben visibile in entrambe le suddette zone della città.

Non importa se si sia in centro— nella fattispecie al Pantheon — oppure in zone più lontane, in questo caso al quartiere Centocelle. Lo scenario resta il medesimo: sacchetti della spazzatura colorati, di varie forme e dimensioni, bottigliette di plastica e pattume vario che fuoriesce da cassonetti e cestini. Lo ‘spettacolo’ per un verso dà il benvenuto ai turisti che possono osservarlo in tutto il suo ‘splendore’ e per l’altro, incrementa il malessere dei cittadini di fronte al perdurare di una simile situazione.

Il tweet di Myrta Merlino

Le scene sono state prontamente osservate dalla giornalista che, mettendo a confronto le due situazioni, ha così commentato: ‘Quando c’è la coerenza c’è tutto. Natura morta’. Delle parole sagaci, dietro le quali è tuttavia ben visibile la triste realtà.