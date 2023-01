Rifiuti Roma, Tari rimborsata a Settebagni: effetto domino, altri quartieri chiedono i soldi indietro

I cittadini di Settebagni avranno il rimborso della Tari, e la notizia sta per generare un vero e proprio ”effetto domino” anche in altri quartieri che, nel rimborso ufficializzato dal tribunale, hanno visto uno spiraglio anche per la loro situazione. Di fatto, la questione dei rifiuti non è un problema circoscritto ad una sola zona: Roma tutta è infestata da rifiuti, cassonetti stracolmi, olezzi persistenti e mancata raccolta, soprattutto dopo le feste di Natale, e questo per diverse ragioni, a partire dallo scarso numero del personale rivendicato da tempo. Le conseguenze dei grandi pasti e delle grandi abbuffati, insomma, non tardano a farsi notare, basta farsi un giro in qualsiasi quartiere per notarlo. Proprio nei giorni scorsi abbiamo documentato la criticità della situazione. Non c’è classismo, né discriminazione: dal centro alle periferie, la situazione cambia di poco, sebbene alcune zone siano messe peggio di altre.

Rifiuti Roma, fiumi di spazzatura per le strade. Il disperato appello dei netturbini: ”Tenetela in casa”

Da Settebagni parte l’effetto domino

Ad ogni modo, dopo 5 lunghi anni di battaglie in tribunale, ecco che finalmente la Giustizia si è espressa a favore dei residenti di Settebagni: il giudice ha dato, dunque, ragione ai residenti del quartiere di Roma Nord, facendogli trovare sotto l’albero il tanto agognato regalo di Natale: il rimborso della Tari. La causa contro il Comune di Roma Capitale, alla fine, ha dato loro ragione: secondo il loro parere il Comune era colpevole di non aver garantito un servizio di pulizia adeguato, rendendo di fatto inutile il pagamento della tassa sui rifiuti. E così è stato. La sentenza, tra i tanti meriti, ha di certo avuto quello di fare giurisprudenza in tal senso e, soprattutto, di creare un ”effetto domino” anche negli altri quartieri. Di fatto, a Monte Mario e Roma Nord sta partendo una reazione a catena, in quanto i cittadini si stanno organizzando per chiedere a loro volta il rimborso visto che i vari quartieri sono pieni di rifiuti. Dalla loro, hanno foto e video che dimostrano che le strade sono stracolme di immondizia e quindi chiederanno a Gualtieri lo sconto dell’80% della tassa. Vedremo come andrà a finire la vicenda.