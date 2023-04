Riprese cinematografiche a Fiumicino, avvistate Micaela Ramazzotti e Angela Finocchiaro sui set

Il territorio di Fiumicino torna a fare notizia come set cinematografico, dove in questi giorni sono state avvistate al lavoro – mentre giravano un nuovo film – le attrici italiane Micaela Ramazzotti (oggi sulle cronache dei giornali per la crisi d’amore con il marito Paolo Virzì) e Angela Finocchiaro (“Burraco finale” nel 2020). Come sappiamo, il Comune fiumicinese sta investendo tanto sui set che vengono a girare all’interno delle location offerte dal territorio.

Nuovi set cinematografici a Fiumicino

Fiumicino si conferma essere la location preferita di tantissime serie-tv e film che prediligono la città, dal centro storico alle località balneari, per girare diverse scene di numerose produzioni cinematografiche. Tra queste la World Wide Production che ha girato alcuni ciak del film “Una Madre”, per la regia di Stefano Chiantini, con Angela Finocchiaro, Micaela Ramazzoti e Francesco Salvi, presso le arterie principali di Fiumicino. Grazie alla collaborazione instaurata con la Commissione Cinematografica, attraverso il Direttore Alessandro De Nitto, la troupe ha lavorato agevolmente tra Via delle Conchiglie, Via delle Ombrine e in Via della Foce Micina.

Il film “Una Madre” racconta la storia di Deva, una giovane donna segnata dalla morte del figlio e interpretata dall’attrice Aurora Giovinazzo. L’incontro casuale con un bambino e la nascita di un legame che, passando per il rifiuto, mediante un percorso di dolore e amore, accettazione e negazione, le farà recuperare la maternità e la vita perduta. Insieme con la giovane interprete, premiata come miglior attrice esordiente per “Freaks Out” alla mostra del cinema di Venezia nel 2021, le attrici Angela Finocchiaro e Micaela Ramazzotti e lo showman Francesco Salvi.

Micaela Ramazzotti a Fiumicino

Micaela Ramazzotti è invece reduce dalla vittoria dell’Orso d’Oro al Festival del Cinema di Berlino ottenuto per l’interpretazione in “The good mothers”, premiata come miglior serie televisiva. La pellicola dovrebbe uscire nei cinema in autunno. Grande interesse e curiosità tra i cittadini anche nei giorni precedenti, sempre grazie al proficuo impegno della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, per le riprese presso il Lungomare di Fregene di “Miss Fallaci” e di “Skam 6”, la nuova stagione dell’amatissima serie targata Netflix.

Il Direttore della Commissione Cinematografica, Alessandro De Nitto, sta collaborando attivamente con diverse società di produzione sempre nella ricerca di location e di figuranti per alcune serie tv e film in cantiere per la primavera.