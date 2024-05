Rissa in piazza, litigano per una ragazza: uno degli ex finisce in ospedale

Rissa in piazza a Cassino, in Provincia di Frosinone: due giovani 16enni si picchiano selvaggiamente per contendersi una ragazza.

Una rissa per contendersi una ragazzina. E’ quello che è accaduto in una strada di Cassino, nella Provincia di Frosinone. Un gruppo di minorenni sarebbe arrivato alle mani, per seguire due sedicenni che si contendevano la ragazza. Una situazione che, all’arrivo delle forze dell’ordine, già si era esaurita: a terra solamente un ragazzo sanguinante, con il giovane che sarebbe stato tra gli amorosi che frequentavano la ragazzina.

Rissa d’amore per una ragazza: adolescente lasciato nel sangue

Le indagini stanno procedendo spedite sulla vicenda, che si rivelerebbe l’ennesimo episodio di mala movida a Cassino. Come racconta Il Messaggero, la ragazza minorenne avrebbe portato avanti una relazione amorosa con entrambi i ragazzi contemporaneamente. Una condizione che, forse scoperta da uno dei giovani ragazzini, avrebbe fatto esplodere una violenta rissa tra le comitive di entrambi i soggetti.

Il ferimento del giovane per le strade di Cassino

I ragazzi sono arrivati alle mani, aprendo le violenze con pugni, calci e schiaffi. Una situazione che ha preoccupato subito i residenti della zona, che hanno avvertito le forze dell’ordine attraverso il numero “112”. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, che già avevano vissuto vicende analoghe sul territorio.

Al loro arrivo sul posto della rissa, i ragazzi erano già spariti dalla zona: forse scappati come hanno sentito le sirene delle gazzelle che si avvicinavano. L’unico presente era un ragazzo di 16 anni, rimasto a terra per le gravi percosse subite e le ferite che lo avevano lasciato stordito nel sangue. Prelevato e fatto medicare presso l’Ospedale Santa Scolastica di Cassino, il ragazzo è risultato un 16enne. I militari sperano di avere dettagli dal racconto del giovane, che dovrà spiegare il rapporto con la sua ex morosa e soprattutto i soggetti che avrebbero preso parte alla rissa: tutti potrebbero essere dei minorenni tra i 16 e i 17 anni.