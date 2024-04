Rissa in un locale di Roma, uomo cade e batte la testa: gravissimo in ospedale

Rissa in un locale di Roma: dopo una colluttazione a via di Grottarossa, un uomo cade per terra e batte la testa contro un gradino.

Dopo l’episodio al Mandela Forum di Firenze, un’altra vicenda di violenza ci arriva da Roma. Una rissa sarebbe esplosa stanotte dentro un locale della Capitale, con più persone che sarebbero arrivate alle mani in un vicenda ancora del tutto da chiarire. Alcuni testimoni e clienti dell’attività avrebbero chiamato subito il 118, visto che un uomo cadendo a terra aveva sbattuto violentemente la testa e non aveva più ripreso conoscenza.

La rissa in un locale di Roma: la persona ferita

La colluttazione sarebbe esplosa intorno alle 2.45 di questa notte, quando un’ambulanza si è precipitata presso un locale di via Grottarossa. I paramedici avrebbero trovato davanti agli occhi una situazione critica, con un uomo riverso a terra e che pochi momenti prima era stato protagonista di una rissa: durante lo scontro con altri individui, cui ancora non è avvenuto il riconoscimento, l’uomo sarebbe caduto a terra e avrebbe sbattuto violentemente la nuca. Da lì avrebbe perso conoscenza, senza però più risvegliarsi fino all’arrivo in ospedale.

L’intervento delle forze dell’ordine nel locale

Saranno gli stessi paramedici a contattare il centralino delle forze dell’ordine, con gli agenti che si sono precipitati all’interno del locale. Le indagini hanno potuto anzitutto individuare la vittima della rissa, risultata essere un uomo di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti, la persona avrebbe avuto un alterco con un altro cliente, degenerato poi in una vera aggressione. Forse una spinta o un pugno al viso, avrebbe fatto cadere la vittima per terra: come scoperto dalle forze dell’ordine, il signore nella caduta avrebbe sbattuto la testa contro un gradino e da lì avrebbe perso i sensi oltre a procurarsi una profonda ferita nella zona della nuca.

L’intervento dei paramedici a Roma

L’ambulanza, arrivata sul posto, avrebbe prelevato l’uomo: il soggetto sarebbe stato portato in codice rosso presso il Pronto Soccorso di Villa San Pietro (Ospedale Fatebenefratelli). Per i medici che lo hanno in cura, non sarebbe in pericolo di vita.