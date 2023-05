Rissa tra genitori alla partita di calcio dei bambini, nonna finisce in ospedale

Doveva rivelarsi una partita all’insegna dell’inclusione e dei valori dello sport, ma in realtà sugli spalti di Pianego (in provincia di Cremona) si è svolta una rissa tra genitori. Ad azzuffarsi la mamma e la nonna di due giocatori, con gli animi che si erano scaldati dopo alcuni interventi “sopra le righe” dei due piccoli calciatori in campo. Infatti, parliamo di una partita dei pulcini, con i ragazzi nati nel 2013.

Le dinamiche della rissa tra genitori

Dopo l’ennesimo contrasto cattivo tra i due bambini, l’anziana nonna avrebbe fatto irruzione in campo. La donna, di 71 anni, secondo le testimonianze è scesa dagli spalti, dirigendosi sul campo di gioco e mollando un forte schiaffone sul volto dell’avversario che marcava, a uomo, il nipote. Una scena esilarante, che non è sfuggita all’occhio della mamma del ragazzo vittima del ceffone della nonna. La donna, di 39 anni, ha subito creato il panico sugli spalti, inveendo insulti e mollando calci verso l’anziana signora.

La nonna portata in ospedale

Sugli spalti del campo di Pianego, piovono schiaffi, pugni, tirate di capelli e calci. A fatica i genitori riescono a dividere le due donne, considerato come anche altri genitori vengono invorticati nella rissa tra le due tifoserie avversarie. Nella baraonda generale, che lascerà annichilito anche il Sindaco del paese, a un certo punto l’anziana donna si accascia a terra. Probabilmente un malore a farla svenire, oppure uno dei tanti pugni che volavano sugli spalti e l’hanno colpita. Resta però come subito sia stata soccorso, con immediato trasporto verso l’ospedale di Cremona.

Il Sindaco indignato

La persona più arrabbiata per l’episodio, è proprio il Sindaco di Pianego. È rimasto allibito nel vedere una simile scena, peraltro in un evento che fino ai giorni scorsi aveva ospitato la bellezza di 1.500 bambini, tutti accomunati dalla passione del calcio e del giocare insieme.