Rissa tra rom a Val Melaina: ferito con bottiglie rotte, caccia al quarto uomo. Residenti esasperati

Episodio di grave violenza a Roma. Rissa tra nomadi a via Val Melaina: un uomo gravemente sfigurato e con ferite alla testa.

Grave episodio di violenza tra gruppi nomadi a Roma. La vicenda è avvenuta a via Val Melaina, poco distante dal quartiere di Monte Sacro. Qui si sarebbero confrontati dei gruppi di etnia nomade, probabilmente per un litigio scaturito all’interno di un mercatino delle pulci organizzato da queste stesse persone. In una rissa dove i partecipanti non hanno disdegnato l’utilizzo di coltelli e cocci di bottiglia, una persona è rimasta gravemente ferita.

La rissa tra nomadi a Val Melaina

Il violento episodio si è svolto ieri pomeriggio, quando i nomadi hanno cominciato ad azzuffarsi nei pressi del mercato di Val Melaina. Prima i residenti sono stati attirati da urla e gridi provenienti da via Giovanni Conti, successivamente hanno dovuto chiamare il numero d’emergenza del 112 per sedare una grave scazzottata sulla stessa strada, con gli animi che stavano sfociando in un gravissima violenza con tanto di coltelli.

I motivi della rissa

Secondo le testimonianze dirette dei residenti, tutto sarebbe nato per una discussione nata in seno a un mercatino delle pulci: forse qualcuno ha venduto un oggetto appartenente a un altra persona della comunità nomade, accendendo la copiosa rissa. Si sono contesi un gruppo di sei persone, che si sono scagliati contro una coppia rom nei pressi di un negozio di alimenti.

La persona ferita grave nella rissa

Tra pugni, calci e cocci di vetro, un nomade è rimasto gravemente ferito all’interno della rissa. Come sono arrivati paramedici del 118 sul posto, hanno trovato una situazione complessa per la vittima di violenza. L’uomo risultava infatti sfigurato, probabilmente per mano di qualche altro connazionale che ha utilizzato una lama di coltello contro di lui. In più riportava profonde ferite alla testa, che fa supporre come qualcuno gli abbia rotto una bottiglia di vetro sula testa.

Ricercato un ragazzo che ha preso parte all’aggressione

Se le forze dell’ordine sono riuscite a fermare tre persone che hanno preso parte all’aggressione su via Val Melaina, un quarto soggetto avrebbe fatto perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei Carabinieri sul posto. Si tratterebbe di un ragazzo vestito con jeans e un maglione grigio a schacchi, che si sarebbe allontanato a piedi dal posto in cui si è svolta la rissa.