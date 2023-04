Rissa tra ultras al campo del Ceccano, violenta sassaiola tra le tifoserie: poliziotto ferito

Follia sui campi della periferia di Frosinone, dove i tifosi del Ceccano (la squadra locale) e i quelli del Roccasecca hanno dato vita una mega rissa. Non solo insulti da una parte all’altra del campo di gioco, ma addirittura una fitta sassaiola piovuta su entrambi gli spalti, che ha finito per ferire diverse persone. Sono diversi gli ultras coinvolti negli scontri sul campo della squadra nel frusinate, con un bilancio di un poliziotto e un tifoso finiti in ospedale per le ferite riportate.

La violenta sassaiola tra tifoserie al campo del Ceccano

Doveva essere una partita tranquilla, che seppur valevole per la 25esima giornata del campionato di Promozione Laziale – Girone E, doveva mettere al centro la solidarietà. Infatti, i due club si erano accordati per devolvere l’intera somma del botteghino a una ragazzo malato, che da diverso tempo stava combattendo per una patologia rara. Ma gli episodi andati a svolgersi sul campo della squadra locale, non hanno ben nulla da condividere con il mondo della solidarietà, l’inclusività e soprattutto la sportività.

Infatti, il match è stato una vera guerriglia tra i sostenitori del Ceccano e del Roccasecca, con la partita che si è conclusa con una sassaiola tra le due tifoserie rivali. Infatti, dopo il triplice fischio dell’arbitro si è scatenato l’inferno all’interno dello stadio della squadra locale. Mezz’ora di pietre lanciate da una parte all’altra del rettangolo di gioco, con la polizia che trovava grandi difficoltà a isolare le teste calde delle due tifoserie organizzate.

Le dinamiche della rissa

Secondo le ricostruzioni, a cominciare sarebbero stati gli ultras del Ceccano. Queste persone, infatti, si sarebbero presentate nei pressi della tribuna dov’erano situati i tifosi del Roccasecca, aprendo una fitta sassaiola contro di loro. Gli ultras ospiti avrebbero risposto all’aggressione, lanciando in direzione dei tifosi locali oggetti e qualunque materiale trovassero nelle vicinanze. Tutto questo, davanti agli occhi di famiglie e bambini occorsi allo stadio per vedere la partita.

Un tifoso del Ceccano estraneo ai fatti, sarebbe stato colpito alla testa da un sasso: una ferita che gli ha causato una copiosa perdita di sangue e 5 punti per chiudere il taglio.