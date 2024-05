Ritira il Rolex in gioiellerie, ladri lo rubano in strada: torna il furto dell’orologio a Roma

Ritira il Rolex in gioielleria a Roma, fuori dal negozio i ladri gli sottraggono l’orologio: succede ai Parioli.

Torna il furto dell’orologio nel Centro Storico di Roma. Dopo la vicenda che vi abbiamo raccontato dietro piazza della Repubblica, oggi la vicenda si sposta fra la zona del quartiere Trieste-Salario e i Parioli. Vittima un cittadino romano, derubato del proprio Rolex pochi minuti dopo averlo comprato in gioielleria. Nuovamente protagonisti della vicenda due uomini in scooter, che potenzialmente potrebbero essere gli stessi dello scorso episodio avvenuto a pochi passi dalla zona di Barberini.

Gli rubano il Rolex dopo averlo ritirato dalla gioielleria a Roma

L’episodio si è svolto su via Panama, strada che collega i quartieri Trieste-Salario e Parioli. L’uomo era uscito da pochi minuti da una gioielleria della zona, dove aveva acquistato il prezioso Rolex da migliaia di euro. Stava tornando probabilmente a casa, quando qualcosa ha urtato la macchina durante il viaggio. Sceso dall’automobile con l’orologio al polso e per vedere i danni subiti, una persona con il casco e il volto celato l’ha assalito e poi strappato il prezioso accessorio dal braccio.

La fuga dei ladri per le strade della Capitale

L’uomo non ha avuto tempo di reagire, poiché il malvivente si è mosso in pochissimi secondi. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato, che nuovamente avrebbe confermato come dietro al colpo ci sia la metodologia del furto dell’orologio avvenuto dietro piazza della Repubblica: un uomo in sella allo scooter urta la macchina interessata, un altro si nasconde all’altezza del bagagliaio posteriore e spunta fuori solo per derubare il proprietario del veicolo. In questo caso, per strappare velocemente l’orologio dal polso e poi fuggire a bordo dello scooter, così da far perdere presto le proprie tracce per le strade della Capitale. Lo scorso episodio analogo si era verificato nella giornata di mercoledì 8 maggio 2024, a pochi passi da piazza Esedra e la Stazione Termini di Roma.