Ritrovato ragazzo scomparso a Cisterna: le ricerche condotte dalla Polizia Locale

Ragazzo di Cori scompare dopo una visita a Cisterna: ritrovato grazie alle indagini della Polizia Locale a Latina

Tutto si è risolto per il meglio, con il ritrovamento del ragazzo scomparso da Cisterna di Latina. Le ricerche sono state effettuate dalla Polizia Locale, che hanno affrontato una situazione delicata al fine di individuare il giovane. Il ragazzo è risultato essere affetto da patologie invalidanti, che potrebbero aver causato anche la scelta di allontanarsi dalla propria casa e i familiari. Fortunatamente, nel giro di poche ore tutto si è risolto per il meglio.

Ritrovato il ragazzo scomparso a Cisterna

Il giovane, originario della Romania e con delle disabilità, è un residente di Cori. Per motivi ancora da chiarire, l’uomo sarebbe sparito dopo una visita alla Polizia Locale di Cisterna di Latina. Denunciata la scomparsa dai familiari, che non lo vedevano più tornare a casa, sono stati gli stessi vigili urbani a iniziare delle approfondite ricerche all’interno del Comune pontino. Sulle tracce del giovane, ai fini d’indagine hanno collaborato anche i militari dei Carabinieri e i volontari della Protezione Civile locale.

La pista d’indagine per ritrovare la persona

Gli agenti hanno diretto le indagini nella direzione di un viaggio con i mezzi pubblici da parte del giovane, impossibilitato a guidare per la propria situazione fisica. Concentrandosi sulla linea che collega Cori a Cisterna, e sentendo la testimonianza di autisti e passeggeri, è stato possibile ricostruire il percorso del giovane. Il giovane non si era perso volontariamente, ma per un mero errore cui non ha saputo porre rimedio: tornato a Cori, erroneamente sarebbe salito su un altro mezzo diretto al capolinea del Cotral a Latina. Giunto lì, in un posto che non conosceva e non riuscendo a chiedere aiuto, non avrebbe più saputo come tornare indietro.

Il ritrovamento del giovane

Gli agenti, coordinati dal dottor Raoul De Michelis, sono riusciti a individuare il giovane. Dopo aver mandato due pattuglie a Latina, sono iniziate le ricerche del ragazzo nei pressi del capolinea: agenti che sono stati aiutati anche dai residenti, grazie all’aiuto dei post Facebook sulla persona scomparsa e le testimonianze. Un sistema che ha portato al ritrovamento del ragazzo, individuato prima della mezzanotte nel quadrante di Pantanaccio. Avvertiti i familiari, gli stessi genitori sono venuti a riprendere il ragazzo nella caserma di Latina.