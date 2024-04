Ritrovato Vincenzo D’Introno a Fiumicino: il ragazzo era scomparso da un anno

E’ stato ritrovato questa sera Vincenzo D’Introno, il ragazzo scomparso da Livigno nel 2023: si trovava a nel Comune di Fiumicino.

Ritrovato dopo un anno Vincenzo D’Introno. Il ragazzo è stato individuato questa sera alle porte della località di Fiumicino, quando le forze dell’ordine hanno riconosciuto la sua faccia e attivato le norme per confermare che si trattasse della persona scomparsa. Il giovane, di ventidue anni, aveva fatto perdere le proprie tracce da Livigno nello scorso anno. L’operazione è stata possibile grazie l’azione dei Carabinieri e i vigilantes di un parco commerciale alle porte della Capitale.

Il ritrovamento di Vincenzo D’Introno a Fiumicino

Vincenzo D’Introno è stato trovato a Parco Da Vinci, area commerciale all’interno del Comune di Fiumicino. Probabilmente in stato confusionale, camminava nella parte anteriore del parco commerciale. Il ragazzo si muoveva nella zona della sala utilizzata dai vigilantes delle strutture commerciali di riferimento al parco, attirando l’attenzione delle guardie giurate perché camminava in solitudine e soprattutto in un’area non pienamente illuminata.

L’intervento dei Carabinieri

Vedendo le condizioni di confusione in cui si trovava il giovane, probabilmente anche bisognoso di assistenza, i vigilantes dell’area hanno subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono presentati i Carabinieri, che sono riusciti subito a delineare, grazie al database del Ministero dell’Intero, che quella persona fosse Vincenzo D’Introno. Le operazioni d’identificazione si stanno ancora svolgendo su via Guglielmo Marconi.

Un anno di appelli per ritrovare Vincenzo D’Introno

Il ragazzo era sparito a metà luglio del 2023 dalla località di Livigno, Comune nella Provincia di Sondrio e al confine della Svizzera. Da subito sono partiti gli appelli della famiglia per ritrovare il 22enne, con il programma “Chi l’ha visto?” che si era interessato alla vicenda. Le ricerche per individuare D’Introno, che era originario di Bari, nei mesi a venire si erano estese anche nello Stato elvetico.

Mentre il ragazzo è assistito da un’ambulanza nei pressi di Parco Leonardo, i genitori di Vincenzo D’Introno sono partiti da Bari per riabbracciare il ragazzo. Sono attesi nelle prossime ore a Fiumicino.