Roberto Scarnecchia, l’ex giocatore della Roma colto da infarto a Milano

Roberto Scarnecchia, ex calciatore della Roma e attuale chef, ha vissuto un’esperienza spaventosa quando, domenica sera, ha avuto un infarto mentre attraversava il Duomo di Milano.

Roberto Scarnecchia colto da infarto a Milano

“Avevo parcheggiato la macchina per andare in albergo ed ho sentito un grandissimo dolore al petto”, ha dichiarato Scarnecchia a Leggo. “Mi sono seduto sui gradini di questo monumento meraviglioso, ero lì ed ho detto se proprio la mia vita deve finire ora, mi faranno delle fotografie con un monumento storico dietro, ma non è andata così per fortuna perché vi sto parlando”.

Il malore dell’ex giocatore della Roma

La situazione critica ha preso una svolta positiva quando una coppia di fidanzati si è avvicinata a Scarnecchia. “È passata una coppia di fidanzati, lui era medico”, ha raccontato l’ex calciatore. “Mi ha visto seduto sui gradini e mi ha chiesto se stavo bene, se avevo mangiato, gli ho detto di no, e allora ha chiamato subito l’ambulanza che mi ha portato d’urgenza al San Luca a Milano e all’1 di notte mi hanno fatto un intervento al cuore e mi hanno salvato la vita”.

Un giovane medico ha salvato la vita a Roberto Scarnecchia

La prontezza d’intervento della coppia di fidanzati, con il ragazzo che si è rivelato essere un medico, ha giocato un ruolo fondamentale nel salvare la vita di Scarnecchia. Attualmente, l’ex calciatore si trova in fase di recupero presso l’ospedale e ha voluto condividere la sua storia come monito sull’importanza di prestare attenzione ai segnali del corpo e di ricevere assistenza medica tempestiva.

Il videomessaggio di Scarnecchia

Il video pubblicato su Instagram ha suscitato numerosi messaggi di sostegno da parte dei fan e colleghi di Scarnecchia, che si sono congratulati per il suo rapido recupero e hanno espresso la loro gratitudine alla coppia di fidanzati che è intervenuta in modo decisivo in quel momento critico. “Sono vivo grazie a loro”, ha detto Scarnecchia. “Voglio ringraziarli pubblicamente per avermi salvato la vita”.