Roberto Vecchioni, morto il figlio Arrigo: ‘Dopo tanto dolore è in pace’

Morto Arrigo Vecchioni, figlio del cantautore Roberto. Ad annunciarlo proprio l’artista, attraverso un commovente post pubblicato sul suo profilo pubblico Instagram nella tarda mattinata di oggi, 18 aprile. “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”, ha scritto l’artista.

Morto Arrigo Vecchioni, l’annuncio sui social

Queste le parole pubblicate dal cantautore Roberto Vecchioni per far sapere della morte del figlio Arrigo. Arrigo era il secondo dei quattro figli dell’artista. Era nato dalla sua seconda moglie, Daria Colombo. Vecchioni aveva avuto una prima figlia dal matrimonio con Irene Brozzi: dalla loro unione era nata la sua primogenita Francesca. In seguito, dopo il divorzio, si era sposato con Daria Colombo ed erano nati Arrigo, Carolina ed Edoardo.

L’amore per i figli

Roberto vecchioni, seppure nella sua riservatezza, ha fatto trapelare l’immenso amore per i suoi quattro figli. In un’intervista rilasciata 6 anni fa ad Avvenire infatti rivelò che i suoi figli erano “quattro gioielli di diversità, hanno i loro difetti e hanno le loro attitudini“. Descrivendoli, disse che le loro scelte di vita erano state difficili, ma li reputava “forti e fantasiosi”, essendo “un architetto, un giornalista e infine un altro nel mondo del linguaggio dei media”. Nessuno dei figli ha seguito le orme del genitore. Uno dei quattro, Edoardo, soffre di sclerosi multipla. Ed è a lui e a tutte le persone che soffrono della stessa malattia, che il cantautore ha dedicato il brano “Le rose blu”.