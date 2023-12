Rocca Priora piange la scomparsa di Ernesto Ulisse, storico custode delle tradizioni della Città

Gravissimo lutto sveglia ieri mattina i Comune di Rocca Priora: si è spento lo storico cittadino Ernesto Ulisse.

Il Comune di Rocca Priora ieri, 27 dicembre 2023, si è svegliato con il cuore pesante, colpito dalla drammatica notizia della scomparsa del signor Ernesto Ulisse, una figura di riferimento per la comunità cittadina e che ha dedicato la sua vita al servizio della città. La sua dipartita lascia un vuoto profondo sul territorio dei Castelli Romani, poiché con lui se ne va un pezzo di storia e di tradizione che ha segnato l’area di Rocca Priora.

Rocca Priora piange Ernesto Ulisse

Ernesto Ulisse sarà ricordato da tanti cittadini dei Castelli Romani per la sua dedizione e la cura con cui ha gestito il suo forno nel centro storico. Il profumo del pane appena sfornato, la genuinità degli ingredienti e l’attenzione ai dettagli hanno reso il quel forno un punto di riferimento per la comunità cittadina di Rocca Priora, un luogo in cui le generazioni si sono incontrate e hanno condiviso momenti di vita quotidiana.

La fisarmonica di Rocca Priora

Ma Ernesto Ulisse non è stato solo il panettiere della città. Il signore è stato anche un musicista appassionato che ha allietato le strade di Rocca Priora con la sua fisarmonica durante il periodo di pastorale. Le note della sua musica hanno accompagnato le festività cittadine, creando un’atmosfera unica e coinvolgente che ha reso speciali i momenti di aggregazione e celebrazione nel famoso Comune dei Castelli Romani.

Il Comune di Rocca Priore in lutto per la perdita di Ernesto Ulisse

L’Amministrazione Comunale di Rocca Priora si unisce al dolore della famiglia Ulisse, esprimendo le più sentite condoglianze. Ernesto ha dimostrato nel corso degli anni un sostegno e una vicinanza indiscutibili alla sua comunità cittadina, contribuendo a rendere il paese un luogo più accogliente e unito. I concittadini di Rocca Priora ricorderanno Ernesto Ulisse come un custode della storia e della tradizione, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita della comunità. La sua memoria vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di condividere momenti preziosi con lui, e il suo contributo al patrimonio culturale di Rocca Priora sarà un lascito prezioso per le generazioni future.