Roma: 12enne travolto da uno scooter in Viale dei Colli Portuensi, è in codice rosso

Grave incidente questa mattina a Roma, teatro di un investimento. Uno scooter SH, per cause da accertare, ha centrato in pieno un ragazzino che stava attraversando la strada in Viale dei Colli Portuensi. Soccorso, il giovane è stato portato in codice rosso al Bambino Gesù. Cosa è successo.

Ancora un grave sinistro stradale nella Capitale. Incidente stamattina, sabato 8 giugno 2024, a Roma precisamente lungo Viale dei Colli Portuensi all’altezza del civico 525 dove un 12enne è stato investito da uno scooter. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i caschi bianchi della Polizia Locale del XII Gruppo Monteverde.

Investimento in Viale dei Colli Portuensi: 12enne in codice rosso

L’incidente si è verificato quando erano da poco passate le 7.00. Piuttosto serie le ferite riportate dal giovane, trasferito d’urgenza in Ospedale al Bambin Gesù dove è giunto in codice rosso. A travolgerlo, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, uno scooter Honda SH alla cui guida c’era un uomo le cui generalità non sono state rese note.

Anche quest’ultimo è rimasto ferito anche se in modo meno grave: portato in Ospedale, è stato refertato in codice giallo presso il San Camillo. Ieri, lo ricordiamo, un altro grave incidente si era verificato a pochi km di distanza: come vi abbiamo spiegato in questo articolo una donna, che guidava uno scooter, è finita in prognosi riservata dopo uno scontro con un furgone.

L’incidente in Via Alberese di ieri

In quel caso l’impatto era avvenuto tra il motoveicolo e un Iveco Dailys lungo Via Alberese, in corrispondenza dell’incrocio con Vicolo di Papa Leone. La conducente dello scooter, di 50 anni, si trova ancora in Ospedale dove ha già subito un primo intervento chirurgico a causa delle ferite riportate. Il marito della donna, lo ricordiamo, ha lanciato un appello sui social per cercare testimoni che possano fornire particolari utili in merito all’accaduto.