Roma, 15 arresti per spaccio di droga: smantellate le piazze del Centro Storico e la periferia

Nuova operazione anti droga nel territorio di Roma: tra il Centro Storico e la Garbatella, Carabinieri arrestano 15 spacciatori.

Nuova operazione anti droga dei Carabinieri a Roma, in un blitz che ha portato altri 15 arresto all’interno delle piazze di spaccio capitoline. I militari dell’Arma sono intervenuti a seguito delle segnalazioni pervenute dai residenti romani, che in più occasioni evidenziavano la presenza di spacciatori sotto i loro balconi a tutte le ore del giorno. Testimonianze che, dopo un’attenta indagine, hanno portato all’arresto di noti spacciatori sulla piazza romana.

La nuova operazione anti droga a Roma

I militari dell’Arma, per quest’operazione, non si sono soffermati solo al territorio del Centro Storico. I Carabinieri sono entrati nelle piazze di spaccio presenti nei quartieri dell’Esquilino, Garbatella, Trastevere e Ottavia, riuscendo a individuare quei soggetti che avevano aperto un vasto mercato della droga per tossicodipendenti locali e anche turisti, con questi ultimi che cercavano sostanze per “sballarsi” durante la vacanza romana.

Gli arresti effettuati dai Carabinieri a Roma

La prima operazione è stata effettuata all’interno di Trastevere, quando i Carabinieri sono riusciti a rintracciare un noto pusher attivo con la movida di piazza Trilussa. Il soggetto era un marocchino di 22 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per questioni legate allo spaccio di droga. Oltre alle manette ai suoi polsi, in arresto è finita anche la complice: una ragazza 23enne di Roma, probabilmente sua compagna. I giovani pusher sono stati trovati con addosso diverse dosi di hashish, con la droga rinvenuta anche all’interno dell’abitazione dove convivevano. Nella dimora, i militari hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e due mazze da baseball.

A Roma, altri due tunisini sono stati fermati per spaccio di droga. I soggetti sono stati colti in flagranza di reato, mentre cedevano delle dosi di sostanza stupefacente a dei clienti. Dentro le loro tasche, i militari dell’Arma hanno rinvenuto diverse dosi di cocaina pronte per il mercato. Nell’appartamento dei due pusher, inoltre, la perquisizione ha rivelato altri quantitativi della stessa sostanza stupefacente e un quantitativo di soldi proveniente dall’attività di spaccio.

Un’altra donna è stata arrestata per spaccio di droga. La signora, di 43 anni, è stata colta in flagranza di reato mentre vendeva delle dosi di cocaina. Suo cliente è risultato essere un turista proveniente dalla Francia. Nella perquisizione presso la propria abitazione, i militari hanno rinvenuto ulteriori dosi di cocaina, tutte pronte per il mercato delle sostanze stupefacenti su Roma.