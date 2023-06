Roma, 17enne scompare da Centocelle, l’appello per ritrovare Mattia Esposito: ‘Era uscito per andare a scuola’

È uscito da casa dicendo di andare a scuola. Ma invece è scomparso. Da ieri mattina, 30 maggio, di Mattia Esposito, 17enne romano, non si hanno più tracce. Mattia è scomparso da Roma, in zona Centocelle. I genitori si sono accorti che qualcosa non andava quando non lo hanno visto rientrare al termine dell’orario scolastico.

Hanno quindi tentato di rintracciarlo telefonicamente, senza però ricevere risposta. Preoccupati per l’assenza, i familiari hanno denunciato alle forze dell’ordine la scomparsa del 17enne. E oggi, visto che del ragazzo non si hanno ancora tracce, è stato pubblicato anche un annuncio su Facebook, chiedendo la massima condivisione per cercare di rintracciare il giovane.

La scomparsa di Mattia Esposito

Nel post si chiede di aiutare a cercare il 17enne, appellandosi a chiunque lo veda, affinché contatti le forze dell’ordine o il numero che appare nella locandina del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, che sta affiancando la famiglia nella ricerca del ragazzo.