Roma, baby gang picchia 4 ragazzini, poi se la prende con la madre: ‘Se non te levi gonfiamo pure te’

tra via Ugo Ojetti e via Renato Fucini, una baby gang formata da più di 10 ragazzini di circa 15 o 16 anni hanno picchiato selvaggiamente 4 alunni della scuola media “IC via Renato Fucini”. Circondati, minacciati, aggrediti verbalmente e poi picchiati. Ancora baby gang in azione a Roma Nord, ancora in via Ugo Ojetti . A tre giorni di distanza dall’aggressione alle due ragazze, avvenuta proprio, una baby gang formata dahanno picchiato selvaggiamente 4 alunni della scuola media “IC via Renato Fucini”.

Le botte e il tentativo di furto

L’aggressione è avvenuta a un centinaio di metri dalla precedente, a poca distanza dalla scuola, davanti al supermercato di via Ugo Ojetti, intorno alle ore 18:00 di mercoledì 8 febbraio. L’aggressione è avvenuta in due tempi, nel giro di 10 minuti. Vittime quattro ragazzi – tutti tredicenni, due ragazzi e due ragazze – che si erano ritrovati dopo la scuola nei pressi dell’istituto. Le prime ad essere aggredite due ragazze, accerchiate dalla baby gang, composta da maschi e femmine. Delle ragazze hanno iniziato a dire loro “Dateci un euro” e a sbeffeggiarle mentre si trovavano in via Jacopone da Todi. Impaurite, le 13enni sono sono scappate, ma la banda le ha inseguite e acciuffate.

Le ragazze della baby gang hanno iniziato a picchiare le due vittime, mentre gli altri componenti della banda facevano cerchio e incitavano le bulle a proseguire. Hanno iniziato a tirarle per i capelli e, a una ragazza con gli occhiali, è stato dato un violento pugno in faccia, talmente forte da romperle le lenti sul viso e da spaccarle un dente. Anche l’altra 13enne è stata picchiata, anche se in maniera meno violenta. Nella concitazione, a una delle due ragazzine è anche stato rubato il cellulare.

L’altra aggressione

Tra le urla delle ragazzine picchiate aggredite, terrorizzate, hanno iniziato a gridare, chiedendo aiuto. Per paura che arrivasse qualcuno, gli aggressori si sono dati alla fuga, ma solo per spostarsi di qualche metro. Hanno infatti individuato altri due 13enni e hanno ripetuto il copione. Le due vittime si trovavano davanti al supermercato e stavano entrando. Li hanno seguito e anche a loro hanno chiesto soldi spicci. Al rifiuto, una delle tre ragazze della baby gang ha sottratto il giubbotto dalle mani di uno dei due ragazzini, mentre un altro componente della gang ha afferrato l’altro ragazzino per il collo.

Uno dei due 13enni è riuscito a raggiungere la guardia giurata del supermercato per chiedere aiuto, ma gli è stato risposto che non poteva intervenire. Una volta usciti, i due 13enni hanno trovato la banda che li aspettava fuori. E sono iniziati gli sputi in faccia, gli schiaffi e gli spintoni, il tutto condito da insulti e prese in giro.

I soccorsi

Sul posto è accorso il padre di uno dei ragazzini aggrediti che, mentre tutti fuggivano, è riuscito, con incredibile sangue freddo, a seguire uno degli aggressori senza lasciarsi prendere dalla rabbie e senza toccarlo neanche con un dito. Nel contempo ha chiamato la polizia, dando le coordinate per farsi raggiungere. Gli agenti, seguendo le indicazioni dell’uomo, sono riusciti a raggiungerlo al centro commerciale Porta di Roma e, di conseguenza, a fermare il ragazzo, tenuto sotto controllo dal padre del ragazzino aggredito.

Adesso il ragazzino dovrà dire agli agenti chi sono i suoi complici.I poliziotti intervenuti sul posto, dopo aver convocato i genitori del minorenne, hanno comunque acquisito anche le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Serviranno anche per capire se si tratta della stessa baby gang che da settimane terrorizza la zona. Il gruppo, infatti, per quanto riguarda l’età e la composizione sembra essere lo stesso.

Le minacce alla madre: “Meniamo pure a te”

Subito dopo l’aggressione ai due ragazzini, sul posto è accorsa la mamma di una delle vittime, gridando: “Chi ha aggredito mio figlio?”. In strada c’erano ancora i componenti della baby gang che, spavaldamente, hanno prima sputato in faccia alla donna, poi con una spinta l’hanno buttata a terra e, infine l’hanno minacciata. “Statte bona, senno gonfiano pure a te”, le hanno detto.

13enne in ospedale

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, per soccorrere una delle ragazzine aggredite. La giovane è stata portata in ospedale a causa delle percosse ricevute: ha un dente rotto e un occhio livido. Oggi è dovuta tornare al pronto soccorso: le botte prese le hanno lasciato un mal di testa preoccupante che ha bisogno di ulteriori approfondimenti. Gli altri tre invece sono ancora in stato di shock. La baby gang, mentre li picchiava, ha anche tentato di spogliarli per rubare loro gli abiti. Giubbotti, scarpe: hanno provato a togliere loro di tutto: e giù botte quando le vittime hanno opposto resistenza. I quattro amici frequentano la terza media all’IC Ojetti, a Montesacro.