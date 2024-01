Roma, 42enne arrestato per incendio, maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della compagna

Nuova violenza verso le donne a Roma: compagno violento brucia l’appartamento della propria fidanzata a Valle Fiorita.

Nuovo episodio di violenza sulle donne a Roma. L’episodio si è svolto nel quartiere di Valle Fiorita, dove una donna romana di 39 anni si è vista bruciare la propria casa dall’ex compagno. L’uomo è risultato essere un somalo di 42 anni, che sulla donna già da tempo riversava quotidiane violenze fisiche e abusi sessuali, tanto da mandarle in diverse occasioni al Pronto Soccorso.

Appicca le fiamme nella casa dell’ex compagna a Roma

La vicenda si è svolta a via San Giovanni La Punta, nel quartiere di Valle Fiorita dove risulta residente la donna. L’uomo furtivamente si è avvicinato all’abitazione della donna e vi è entrato all’interno, appiccando un incendio all’interno dell’appartamento. Mentre compiva il gesto, il somalo è stato visto dai vicini di casa della donna, che prontamente hanno chiamato il numero di soccorso del 112 e fatto precipitare i Vigili del Fuoco sul posto.

La denuncia della donna di Valle Fiorita

Con l’incendio della propria abitazione, la 39enne romana è stata costretta a denunciare i proprio ex compagno. Davanti ai Carabinieri la donna ha aperto un “vaso di Pandora”, fatto principalmente di minacce, violenze e abusi sessuali da parte dell’africano.

In tal senso, è venuto fuori come l’uomo avesse già provato a incendiare la casa della vittima nei mesi scorsi. In uno dei molteplici tentativi, le fiamme ferirono anche la donna, che riportò un’ustione alla propria mano.

Gli abusi sessuali sulla vittima

La voglia d’incendiare la casa della vittima, come abbiamo letto, non era nuova nell’ex compagno violento. Negli ultimi quattro giorni, sentendo la testimonianza della donna, l’uomo sarebbe entrato furtivamente in casa sua per almeno quattro volte. Secondo le parole della vittima, in questi frangenti la 39enne avrebbe subito ripetute violenze sessuali da parte del somalo, cui però non avrebbe seguito mai denuncia se non dopo l’incendio che ha toccato la sua casa.