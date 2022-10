Roma, 48enne va in ospedale e scompare nel nulla: era fuggito per incontrare il Presidente della Repubblica

Non lo hanno fermato le sue condizioni di salute. Zoppicante, si muoveva poggiandosi a una stampella. Eppure era riuscito a percorrere diversi chilometri, facendo perdere le proprie tracce ai suoi cari, che lo cercavano disperati. L’allarme era scattato ieri pomeriggio, dopo che l’uomo, un cittadino di 48 anni, era scomparso dal Policlinico Tor Vergata, dove si era recato con i familiari per una visita specialistica.

Ma, approfittando di una distrazione degli accompagnatori, ad un tratto era scomparso. Inizialmente era stato cercato all’interno dell’ospedale, senza esito. Preoccupati soprattutto a causa dello stato di salute dell’uomo, che aveva difficoltà a muoversi, i parenti hanno immediatamente denunciato la sua scomparsa.

“Volevo incontrare il Presidente”

Sono quindi scattate le ricerche. Sulle sue tracce, dopo aver conosciuto i dettagli della scomparsa e aver preso visione della nota di ricerca gli agenti della Polizia Locale di Roma del I Gruppo “Centro”. E sono stati proprio loro a individuare l’uomo, in prossimità del Quirinale. Il 48enne era po’ confuso e spaesato e si muoveva a fatica con una stampella. L’uomo ha riferito agli agenti di essersi messo in viaggio dall’ospedale con l’intento di raggiungere il Presidente della Repubblica Italiana per incontrarlo. Una volta rassicurato, gi caschi bianchi si sono attivati per contattare i suoi familiari, che raggiunto per poterlo riabbracciare e riportarlo a casa.