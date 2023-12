Roma, 70 hub vaccinali presso i medici di famiglia: ecco la mappa per effettuare il vaccino anti-Covid

Da questo Natale, a Roma si potrà effettuare il vaccino del Covid presso gli ambulatori dei medici di famiglia.

È stata resa disponibile la mappa dei 70 centri vaccinali presenti a Roma, gestiti direttamente dagli studi dei medici di famiglia. Nonostante l’andamento molto più lento delle vaccinazioni anti-Covid rispetto a quelle contro l’influenza stagionale, i medici di base stanno intensificando gli sforzi per accelerare la campagna del vaccino verso i cittadini romani.

I vaccini anti-Covid presso i medici di famiglia a Roma

A differenza di molti medici di famiglia che non effettuano vaccinazioni verso i propri assistiti, gli ambulatori sanitari si stanno aprendo a tutte le persone che lo richiedono, portando peraltro particolare attenzione agli anziani e soprattutto alle persone fragili. Questi studi medici diventano dei veri e propri mini hub, che nei fatti contribuiscono a espandere le possibilità di vaccinazione.

Come individuare gli studi medici che fanno il vaccino a Roma?

Per individuare gli studi medici aderenti all’iniziativa e prenotare il vaccino tramite il servizio VacciNet, i cittadini della Capitale e del Lazio possono consultare comodamente il sito web al seguente link: https://www.retevaccini.net. Oltre alla somministrazione dei vaccini anti-Covid, questa rete offre anche servizi clinico-infettivologici per la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento delle patologie respiratorie, avvalendosi di metodiche di diagnostica antigenica per il Covid-19.

La scelta dei medici di famiglia per il vaccino anti-Covid

Alberto Chiriatti, vicesegretario regionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), spiega a Il Messaggero: “È un’iniziativa che abbiamo deciso di prendere per accelerare la campagna vaccinale e raggiungere più persone possibili, soprattutto tra quelle con fragilità. Non ci aspettiamo grandi numeri nelle prossime due settimane, visto il periodo festivo, ma è importante aumentare le possibilità di vaccinarsi, specialmente in un periodo in cui i contagi sono in evidente risalita.” Il progetto è aperto a tutti i medici che si rendono disponibili, che possono manifestare la propria disponibilità scrivendo all’indirizzo vaccinet@fimmglazio.org. Una strategia concreta e collaborativa che punta a massimizzare la copertura vaccinale e contenere la diffusione del virus in nel periodo pre-natalizio.