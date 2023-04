Roma, a fuoco la sede del VII Municipio: fiamme dalle finestre (FOTO E VIDEO)

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, 17 aprile, a Roma, nella sede del VII Municipio, al Tuscolano, al civico 11 di piazza Cinecittà. Un grosso incendio è divampato intorno alle ore 18:20 all’ultimo piano della palazzina che ospita gli uffici comunali. Le fiamme, ben visibili all’esterno, hanno coinvolto almeno una stanza, devastandola.

Incendio a Cinecittà

Una colonna di fumo nero si è levata nel cielo dal quarto piano, visibile a distanza su via Tuscolana e dintorni. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del comando provinciale di Roma e i carabinieri. Dalle immagini sembrerebbe che a essere interessati dall’incendio possano essere due uffici. Non si conoscono ancora i motivi che hanno fatto scaturire il rogo: al momento ogni ipotesi resta aperta.

Le fiamme nell’ufficio del capo dello staff

Le fiamme, verosimilmente accidentali, ma le cui cause sono comunque ancora in fase di accertamento, si sono sviluppate all’interno dell’ufficio del capo dello staff del Presidente del Municipio, il 59enne Gabriele Basile, al 4° piano dello stabile. L’incendio è stato alla fine domato dai vigili del fuoco, che hanno dichiarato l’inagibilità dell’intero piano, in attesa della bonifica. Il sopralluogo è stato effettuato dai Carabinieri della Sezione Rilievi Tecnico Scientifici del Nucleo Investigativo di Roma. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato a seguito dell’incendio. I militari hanno comunque avviato i dovuti accertamenti: sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà.