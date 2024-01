Roma, abbandonano rifiuti in un parcheggio: denunciati

Continuano le attività della polizia per il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti a Roma. I militari, al termine di accurate indagini, hanno denunciato due persone , di 48 e 54 anni , che hanno scaricato rami, alberi, erba, rifiuti provenienti da lavori di giardinaggio, in un parcheggio nella zona di Casal de’ Pazzi, nel IV Municipio.

Rifiuti a Roma, il lavoro della polizia

Gli agenti si sono messi sulle tracce dei responsabili dopo una segnalazione e, grazie alle immagini ricavate dalle telecamere di sicurezza, hanno individuato i due, risultati poi essere operai di una ditta che svolge servizi di giardinaggio.

Il 54enne e il 48enne, fuori dall’orario di lavoro e utilizzando illecitamente un automezzo della società, eseguivano alcuni lavori per poi abbandonare il materiale su strada. Gli autori sono stati entrambi denunciati all’autorità giudiziaria per reati ambientali e obbligati al ripristino dello stato dei luoghi, cosa che è stata fatta in tempi brevi. Nonostante questo, però, i due sono stati multati con una sanzione di 2500 euro a testa.

Il precedente. Roma, ristruttura attività commerciale e abbandona rifiuti in strada: multato

Nel corso dei controlli predisposti dal comando generale della polizia di Roma Capitale in zona Esquilino, una pattuglia del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) ha sorpreso un operaio mentre gettava su strada dei rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazione. E’ successo la mattina di venerdì 12 gennaio 2024.

Roma, sorpreso ad abbandonare immondizia in strada: multato

Il giovane, un 21enne di nazionalità straniera, è stato multato per aver lasciato bidoni di vernice e materiali ingombranti all’esterno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, non rispettando le norme per il corretto smaltimento degli scarti di lavorazione edile. A suo carico una sanzione di più di 300 euro, oltre all’obbligo di recupero del materiale abbandonato per il successivo e corretto smaltimento.